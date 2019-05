Reyli Barba comenzó a tomar alcohol cuando tenía 11 años

Reyli Barba, cantante de temas como "Amor del bueno" y "Desde que llegaste", confiesa en "Ventaneando" que comenzó a tomar alcohol cuando tenía 11 años de edad, y agradece que al tocar fondo se motivó para dejar atrás las adicciones.

En entrevista con Pati Chapoy, para el programa de televisión "Ventaneando", Reyli Barba confesó que desde muy joven comenzó con la dependencia al alcohol, además, que en una de sus recientes rehabilitaciones duró 17 meses encerrado.

El alcoholismo es la peor droga en el mundo, y encima de todo permitida, asistida, y hasta aspiracional en algún momento, pero es terrible, a mí me hizo mucho daño, casi me mata."

Reyli dice que se dio cuenta de que tenía un grave problema con el alcohol gracias a sus amigos cercanos, los cuales le decían que estaba desubicado. Afortunadamente hoy lleva ya una vida sana.

Siempre me di cuenta de que me estaba haciendo daño, pero es un vicio terrible que no se vence nunca, puede uno estar ‘clean’ pero está latente eso y hay que estar alerta permanentemente”.