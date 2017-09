Ex de Rhyan Philippe revela adicciones del actor

La modelo estadounidense Elsie Hewitt de 21 años de edad fue brutalmente golpeada por su ex pareja el actor Ryan Phillippe de 43 años, el percance sucedió luego de que Hewitt recogiera sus objetos personales el 4 de julio tras el rompimiento.

the bionic man Una publicación compartida por philz (@ryanphillippe) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 11:51 PDT

La modelo aseguro que cuando ella llego a la residencia, el actor se encontraba ebrio además revelo que Ryan consume cocaína, éxtasis, setas alucinógenas y esteroides.

happy birthday to my brother @bwash !! no matter what goes on around us, we'll always be side by side. u the best, fam. #virgoseason Una publicación compartida por philz (@ryanphillippe) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 8:03 PDT

Elsie también añadió en su demanda que, al momento de intentar hablar con él, la sujeto tan fuerte de su brazo que le hizo moretones para posteriormente tirarla contra las escaleras. según la versión de la chica tras la pelea él la levanto nuevamente y le dijo "lárgate de mi casa p... loca.

Una publicación compartida por Elsie (@elsiehewitt) el 8 de May de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Tras lo ocurrido la joven se dirigió al hospital para después ir hacer la denuncia contra el actor a quien le interpuso una orden de alejamiento temporal.

Según TMZ la modelo presento dolores en el pecho, abrasiones e importantes hematomas además busca una compensación monetaria que sobre pase el millón de dólares.

yes this weather Una publicación compartida por Elsie (@elsiehewitt) el 20 de May de 2017 a la(s) 3:00 PDT

El actor negó los hechos tal como lo describe Hewitt y aseguro que su ex novia se cayó de las escaleras ya que estaba en estado de ebriedad. Fuentes intimas a la estrella de Hollywoos aseguran que Elsie Hewitt, solamente quiere fama y dinero de Phillippe.

ALEJANDRO TOMASSI Y OSCAR RUIZ PELEA

Alejandro Tomassi y Óscar Pérez, todo porque Óscar le reclamó al actor su infidelidad con cuatro jóvenes ante este reclamo, se indica que el actor le tiró dos dientes y le dio tremenda golpiza a su esposo, acto seguido Ruiz interpuso una demanda contra el intérprete por agresiones físicas.

Esta no es la primera vez que pasa algo así, pues en julio de 2015, también pasó algo similar entre la pareja, donde todo indicaba que su relación había concluido, meses después Óscar perdonó a Alejandro y continuaron su relación.

Viva México ✨✨✨✨#vivamexico #oscarruiz #mundovip Una publicación compartida por oscar_ruiz_ (@oscar_ruiz_) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 9:09 PDT

HECHOS

Los sucesos se realizaron el pasado sábado y el ministerio público ya le está dando seguimiento a las investigaciones. Óscar Alberto descubrió por medio de unas fotografías, que Tomassi le había sido infiel con cuatro chavos el pasado fin de semana, mientras él se encontraba visitando a su familia en el estado de Tabasco.

Al enterarse de la comprobada infidelidad de su esposo, éste le exigió una explicación, lo que terminó en una pelea en la que Óscar salió perdiendo. Alejandro le tumbó los dientes y le dejó heridas en brazos y rodillas, causadas por las patadas propinadas a quien hace algunos meses le había jurado amor eterno.

No estoy bien, esa es la realidad. Descubrí que mi marido usa drogas y es infiel, y cuando lo confronté, me agarró a patadas y me tiró los dientes. Tengo todo el cuerpo lleno de moretones”, contó a Diario Basta.

Te perdono de cualquier daño que me hayas hecho y te pido que me perdones. Jamás te dejaré de amar. Te quise desde el primer momento en que te ví. Que Dios te bendiga y tengas una vida hermosa. ¡Siempre te voy a querer!".



Con información Infobae

