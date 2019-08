Rib removal, la cirugía con la que Thalía podría haberse quitado las costillas

Lucir perfecta y bella siempre cuesta. Algunos fans aun no resuelven el por que la cantante mexicana Thalía luce delgada y con cuerpazo, al parecer ella se sometió una cirugía extrema hace tiempo.

Mucho se dice que Thalía se quitó las costillas para estas siempre flaca, medios y fans le han cuestionado el secreto para lucir esbelta y ella comenta que el ejercicio arduo y una dieta estricta la mantienen en forma.

Lo que los fans no saben es que si existe una cirugía para quitarse costilas y verse más flaca de lo normal. Dentro de las cirugías y las modificaciones corporales extremas, la de removerse una costilla del cuerpo es una de las más controversiales y mitificadas.

Sin lugar a dudas, esta modificación es la más extravagante de todas y a muchos le puede resultar como el máximo ejemplo perturbador de lo que una persona es capaz de hacer para verse bien.

La llamada “rib removal” (eliminación de costilla), es una cirugía real, consiste en quitar quirúrgicamente una, dos e incluso hasta tres costillas inferiores de la caja torácica y no sólo es posible realizarla, sino que ya se ha llevado a cabo en más de una oportunidad. No obstante, no es una operación sencilla ni mucho menos.

Es importante destacar que la operación está pensada especialmente para fines médicos, en casos en los que una costilla sufre un daño grave tras un accidente o bien para corregir problemas en la caja torácica, como por ejemplo en un caso de síndrome de salida torácica.

Un ejemplo muy conocido es el del rumor que se divulgó acerca de que Thalía se habría removido una costilla para así poder para verse más atractiva.

La operación se realiza bajo anestesia general, obvio, y el paciente se encuentra absolutamente inconsciente en todo momento. La recuperación suele ser muy extensa y puede tomar hasta 6 meses para que el dolor posterior desaparezca. Por último, en el lugar queda una cicatriz considerablemente notoria.

Al parecer es un método que sin duda la mexicana pudo haberse hecho, pero ella jamás ha confesado su verdadero secreto para verse hermosa y más con los años que tiene. ¿Crees que se hizo alguna cirugía?. Esperemos que su secreto ya sea revelado para vernos como ella a su edad.