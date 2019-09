Ric Ocasek dio un sonido característico a The Cars

Ric Ocasek, el vocalista de The Cars cuya interpretación vocal socarrona y cuyo estilo desgarbado y gafas oscuras definieron una era del rock con éxitos como “Just What I Needed”, fue encontrado muerto en en su apartamento en Manhattan, Distrito de Nueva York.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York informó que agentes que respondieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a Ric Ocasek, de 75 años de edad, alrededor de las 16:00 horas de ayer domingo; no había indicios de crimen. El médico forense determinará la causa de la muerte.

El deceso del músico se produjo un año después de que The Cars fuera incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll, y tras el anuncio de la modelo Paulina Porizkova en redes sociales de que ella y Ric Ocasek se habían separado tras 28 años de matrimonio. La pareja se conoció durante la filmación del video musical de “Drive”, otro éxito de la agrupación.

“Es muy extraño estar aquí sin él”, dijo Rick Ocasek sobre Benjamin Orr, cuando The Cars fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018. Benjamín murió en el 2000 de cáncer de páncreas. Foto: David Maxwell / AP

Ric Ocasek, vocalista, guitarrista y autor de la mayoría de las canciones de la banda, y Benjamin Orr, bajista y también cantante, ambos amigos y antiguos hippies, formaron The Cars en Boston en 1976. Le llevaban una década a muchos de sus colegas rockeros de la época, pero se convirtieron en una de las bandas estadounidenses más esenciales de finales de la década de los 70 y los 80 con su fusión de new wave, pop de los 60 y glam de los 70.

El estilo vocal minimalista y medio hablado de Ocasek le dio un sonido característico a The Cars, y su apariencia larguirucha y desgarbada les dio una imagen perdurable. Las primeras tres canciones de su álbum homónimo de 1978 fueron todas sencillos exitosos y se mantuvieron como clásicos sonando en la radio a lo largo de los años: “Good Times Roll”, ″My Best Friend’s Girl” y “Just What I Needed”.

Tuvieron otros 10 sencillos en el Top 40 de Billboard, y de sus seis discos de studio, cuatro figuraron en el Top 10 de la revista especializada.

La banda se separó en 1988, pero su influencia se sintió con fuerza hasta mediados de los 90 y más allá. Kurt Cobain y Nirvana interpretaron “My Best Friend’s Girl” en su última actuación en vivo en 1994, y Ric Ocasek produjo álbumes para bandas más jóvenes que incluyeron Weezer, No Doubt y Bad Religion.