Ricardo Arjona canta en el metro de Nueva York y es ignorado por la gente

México. Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco de 57 años de edad, cuyo nombre completo es Édgar Ricardo Arjona Morales, cantó en el metro de Nueva York, Estados Unidos, pero fue ignorado por la gente, puesto que nadie lo reconoció.

El mismo Arjona comparte en su cuenta de Instagram un video en el que se aprecia cantando y tocando la guitarra, yace sentado en una esquina sobre una silla, porta ropa casual y un sombrero, además lentes, y luce irreconocible.

A pesar de que Arjona es considerado en la actualidad uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos por su talento y canciones, irónicamente en el referido lugar nadie lo reconoció.

Es el mismo cantautor de temas como La mujer que no soñé quien admite que nadie le hizo caso en su presentación y escribe en Instagram su experiencia al cantar en el metro de Nueva York.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito."

Foto de Instagram

"Cómo tú, solo uno padre", "Yo te reconocería entre un millón de Arjona", "Mi mamá y yo te hubiéramos encontrado, nos volveríamos locas por saludarte o asi", "Imposible no reconocerte", le expresan algunos fans tras leer su post.

A Arjona también se le reconoce como "El trovador de América", puesto que su música varía desde baladas a pop latino, rock, pop rock, música cubana, y ha vendido más de 20 millones de copias de discos a lo largo de su carrera.

De acuerdo a información en su biografía, Arjona comenzó su carrera musical a los 21 años de edad al grabar su disco Déjame decir que te amo (1986) y dos años más tarde participa en el Festival OTI en Argentina con la canción Con una estrella.

Luego da a conocer su disco de estudio Jesús, verbo no sustantivo, el cual le dio proyección internacional y éxito comercial en América Latina y los Estados Unidos y se convirtió en un superventas en la mayor parte de América Central.

A principio de la década de los años noventa a Arjona le empieza a ir mejor y otros de sus grandes éxitos son La mujer que no soñé, con Eduardo Capetillo, y Detrás de mi ventana, con Yuri.

De esa manera Arjona consigue convertirse en uno de los cantautores latinoamericanos más exitosos y así es hasta la actualidad.