Ricardo Arjona comparte su reinvención en "Blanco y Negro"

Cuando se le pide a Ricardo Arjona hablar sobre Blanco y negro, su nuevo álbum, él simplemente responde: “mejor escuchémoslo, los discos no se hablan, se escuchan”. Este 2020, el cantautor y productor guatemalteco más emblemático de las últimas décadas demostrará que solo Arjona supera a Arjona, recreándose, evolucionando y volviendo a su raíz de una manera sorprendente que quedará marcada en la historia, y no solo de la música.

La creatividad y capacidad de Ricardo Arjona para romper esquemas, permitiéndose fluir de la forma más honesta consigo mismo, sorprenderá a todos. Y el primer atisbo de lo que el público verá en su nueva creación musical es "Hongos", sencillo lanzado hoy 28 de abril a nivel mundial a través de todas las plataformas digitales, una canción que rescata la más pura "esencia Arjona", la de los inicios, cuando cursaba sus estudios universitarios de comunicación, en Guatemala.

"Hongos" es una canción que nació en el corazón de la bohemia londinense, de la manera más accidentada posible, como ha ocurrido con sus mejores historias durante las últimas tres décadas. "Yo estaba haciendo otro disco hasta que apareció la canción Hongos en un bar de Londres, con su detonante: ¿quién le dio los hongos al dios que nos hizo? En ese momento el rumbo cambió y yo con él, me encontré con el hecho de defender los sonidos de la música básica. Hoy todo el mundo se adapta para encontrar un espacio en la radio. No tengo nada en contra de ningún género, pero sí tengo una animadversión especial por los que se suben al colectivo que mejor les quede, aunque los lleve a cualquier lado”, comentó Ricardo Arjona en una entrevista exclusiva proporcionada por Sony Music México a EL DEBATE.

Foto: cortesía Sony Music México

"Hongos" es una fusión de vintage y vanguardismo, de lo orgánico y lo sofisticado, de lo rústico y la perfección tecnológica, de norte y de sur, de América y el viejo mundo, de lo meticuloso y la espontaneidad, del blanco y el negro, del Arjona descomplicado de siempre y una estampa de lord inglés contemporánea que nos era desconocida en él, hasta ahora. Y será todo un descubrimiento para sus seguidores más fieles, que lo verán como nunca imaginaron. Una nueva versión de sí, con la que juega y se atreve a más.

Toda esta visión queda plasmada en el video musical lanzado en paralelo al sencillo y que, en modo de película clásica, recorre las calles de Londres de una manera tan vívida, que hace sentir al espectador parte de ese recorrido.

El intérprete latino grabó su nuevo álbum "Blanco y Negro" en los míticos estudios Abbey Road en Londres, el mismo lugar donde nacieron las canciones de The Beatles y cuyas paredes representan un verdadero fósil para la música.

Lo grabamos en Abbey Road absolutamente en vivo, lo retocamos muy poco. Tiene gusto a música en vivo y a cantante y compositor feliz.

"Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos. Son dos discos: 'Blanco', que será el primero en salir con 14 canciones, y 'Negro', que aunque ya está hecho saldrá después. Hicimos un libro que contiene desde fotografías, poemas inéditos, hasta cuentos cortos; es una pieza impecable y una de las mejores cosas que hice en mi vida", mencionó Ricardo Arjona.

¿Sorprenderá Ricardo Arjona a su público con su nuevo álbum "Blanco y Negro"?

En la entrevista proporcionada a El Debate por Sony Music México, el cantautor respondió a esta interrogante de la siguente manera: "sabes qué creo, después de analizar el trayecto de esta entrevista, estoy sonando inmensamente arrogante pero ya no hay manera de volver (risas). En realidad, es el lujo de poder decir exactamente lo que siento. Pero de tu pregunta te voy a contestar con la pregunta que me hizo el guitarrista inglés de este proyecto; justo cuando finalizamos el último tema se sentó al lado mío y me dijo en su inglés británico, '¿Qué mierda vas a hacer con este disco en el lugar de donde vienes? ¿Dónde carajo van a sonar?'".

Yo solo tuve una respuesta, 'en mi casa y para mí es suficiente'. Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante.

"Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros, por supuesto que me gustaría, si tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos".

Ricardo Arjona tenía otros planes al terminar su gira "Circo soledad", todo lo cambio aquella noche en aquel bar en la ciudad de Londres, Inglaterra. "Una semana después del último concierto empecé mintiéndome como siempre, supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela, pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría 'Mujeres', 12 canciones inéditas grabadas a piano

con 12 mujeres distintas".

Hasta que una noche en un bar de Londres lo cambio todo, nació la canción 'Hongos' y el rumbo se fue para otro lado y yo con el.

