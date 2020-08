Ricardo Arjona, con su nuevo álbum "Blanco y Negro", vuelve a ser consecuente con su verdadero yo

Ricardo Arjona se hizo caso a sí mismo y ha logrado sorprender a propios y extraños. Es admirable su creatividad y capacidad para romper esquemas, permitiéndose fluir de la forma más honesta consigo mismo. El cantautor guatemalteco, a quien algunos lo han criticado por sus "letras absurdas", ha lanzado su álbum "Blanco" en todas las plataformas digitales, luego de una inédita campaña llena de emoción, una producción brillante, ideas y canciones grabadas en los míticos estudios Abbey Road en Londres, Inglaterra (famosos por ser los estudios donde The Beatles grabaron sus legendarios álbumes).

En las palabras de Ricardo Arjona: "'Blanco y Negro' no es una campaña de promoción, tampoco son solo discos con música, es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción". El cantautor y productor guatemalteco llevó a cabo una rueda de prensa vía Zoom, a la que fueron convocados más de 90 medios de comunicación de diversos países, entre éstos El Debate.

Ricardo Arjona contó la historia de cómo nació el proyecto "Blanco y Negro". Todo se remonta a junio de 2019 en la ciudad de Londres, Inglaterra, era un martes, una noche cualquiera. En ese entonces estaba trabajando en su álbum Mujeres, "que tenía que ver con la canción 'Mujeres', por la relevancia que el término 'mujeres' había tenido con esa canción, pero que era un disco de 10 canciones inéditas grabadas a dueto con 10 mujeres, ese era el proyecto en el que yo estaba trabajando en junio de 2019 en Londres".

Ya era un poco tarde aquella noche de martes. Al salir del estudio él solo fue a un bar, donde coincidió con dos hinchadas de futbol. La pasión por este deporte por lo regular genera discusiones y peleas. Y así ocurrió. "Ustedes saben cómo son los ingleses en este asunto y aquello terminó en un escándalo, en una pelea en aquel bar, donde comenzaron a llover ceniceros, viajaba de todo por el aire, yo terminé metido debajo de la mesa para que no me diera alguno de los objetos que estaban volando, debajo de la mesa yo dije: 'qué loco está esto'".

Ricardo Ajona manifestó que el mayor lujo que puede darse a estas alturas, es hacer lo que le dé la gana. Foto: cortesía Sony Music México

Al llegar al hotel, como un acto instintivo Ricardo Arjona puso una nota de voz en su celular y comenzó a crear: "quién le dio los hongos al Dios que nos hizo, quién me da respuestas para este misterio". Estos versos forman parte de "Hongos", el que sería primer sencillo de su álbum "Blanco". Al grabar la canción completa se la envió al productor Dan Warner, quien unos meses después falleció.

Dan Warner hizo la maqueta de la canción, se la envía a Ricardo Arjona junto con un texto que se le quedó tatuado en su piel: "me parece que la esencia de lo que realmente eres está en esa canción, creo que tienes una obligación de hacer un disco y ser consecuente con ese Ricardo Arjona que ha logrado muchas cosas en su carrera, pero que realmente es quien está en esa canción". Ante esto, Arjona abandona el proyecto del álbum "Mujeres" y se dedica a nuevo proyecto, que sería "Blanco y Negro".

Un proyecto que desde el principio yo no sabía en qué iba a parar, tampoco sabía que iban a ser dos discos, que uno se iba a llamar 'Blanco' y otro se iba a llamar 'Negro', no teníamos a Abbey Road todavía, porque es un estudio muy difícil de conseguir, nos pusimos a trabajar en eso, pero yo empecé a componer basado en aquel texto que me había enviado Dan Warner.

"Escribí muchas canciones, entonces logramos tener un proyecto de 24 canciones, la gente le ha dado mucho ruido y nosotros también a haber grabado en Abbey Road, por lo emblemático que es, por lo mítico que es, porque The Beatles grabaron prácticamente toda su discografía en esos estudios, pero la relevancia de haber estado ahí no es solamente haber asistido a un templo donde han pasado muchas cosas, es usar los métodos que usaron los que grababan en aquella época, que era prácticamente algo que venía a agregarse a la idea mía de que a la hora de hacer un proyecto tenía que ser exactamente opuesto a lo que el mundo estaba desarrollando como aceptable para poder entrar a alguno de los medios, qué quiere decir, que con esto nació la frase 'díganme que hay que hacer, para no hacerlo'".

El maestro Arjona continuó con su historia diciendo que, "para poder sonar tienes que hacer esto, hacer lo otro, yo me quería salir completamente de eso, nosotros sabemos que es lo que está sonando hoy en radio, pero yo quería irme exactamente por otro lado, el otro lado era contar 'uno, dos, tres...' y empezar a tocar en vivo, en un estudio como lo hacían hace muchos años, para esto tenía que tener la complicidad de cinco músicos que no solamente fueran extraordinarios, sino que al mismo tiempo fueran afines al proyecto, logramos reunir estos cinco músicos y empezamos las sesiones de Abbey Road".

El primer día de Ricardo Arjona en estos emblemáticos estudios, fue terrible

"Estábamos todos asustados, yo muy asustado", expresó, señala que esto se debía "principalmente por este complejo medio conquistado que tenemos muchas veces los latinoamericanos, que nos achicamos cuando vemos cosas demasiado grandes, ese día fue un día muy importante porque definidos ciertas características".

El cantautor tenía a Dan Warner (co-productor suyo con base en Estados Unidos) y a Martín Terefe (co-productor también suyo con base en Inglaterra). El músico señaló que cuando uno habla de dos mundos como el mundo inglés o como el mundo gringo, a nivel de estudio de grabación, uno piensa que podrían ser muy afines, "pero parecería ser que se trata de dos planetas completamente distintos, son dos maneras distintas de trabajar, un gringo puede parar una grabación por un mosquito que pasó y un inglés puede estar comiendo mientras graba dentro de la cabina, son dos mundos que cuesta mucho empatar".

El cantautor y productor guatemalteco Ricardo Arjona tiene 56 años de edad y 36 años de trayectoria artística. Foto: cortesía Sony Music México

El primer día de grabación en los estudios Abbey Road terminó alrededor de las 9:30 de la noche. Ricardo Arjona recibió lo que considera el más grande halago de parte de los músicos con quienes estaba trabajando en el álbum. Esa noche los músicos tenían una tocada en un bar donde supuestamente estaría Robbie Williams, "iban a tocar ellos con él e iban a ir un montón de personajes ingleses, ellos me dijeron que querían cantar la canción 'Morir por vivir' conmigo y eso me aviso que nosotros ya teníamos un proyecto como yo lo quería, porque me estaba incluyendo en su mundo".

Ricardo Arjona ha cantado en muchos lugares muy emblemáticos, pero no recuerda un día en sus últimos años en el que estuviera tan nervioso como aquella noche en un bar pequeño, un lugar para 200 personas, "no solamente por tratarse de la calidad de músicos que había ahí, sino del compromiso que representaba para mí estar en un lugar que yo desconocía, con un idioma que no era el mio, canté 'Morir por vivir', ese video existe, en algún momento lo compartimos, se nos unieron unos coros entre las que estaba la corista emblemática de Michael Jackson entre el público, junto con cuatro amigas quienes también eran coristas, pasaron muchas cosas de este tipo, ellas se unieron al coro en medio de la canción y al día siguiente estaban grabando con nosotros en Abbey Road".

Tras este fascinante relato, Ricardo Arjona recalcó que "Blanco y Negro" es un disco que se hizo basado en una única cosa:

Yo ya me conozco demasiado, yo ya tengo bastante claro lo que algunos esperan de mí, pero tengo más claro lo que yo espero de mí, al final del camino sé perfectamente que hacer caso a mí, hoy, es la respuesta correcta, incluso cuando me equivoco, porque es lo que me hace dormir tranquilo, en eso estamos hoy compartiendo el primer disco, 'Blanco'.

Foto: EFE

Ricardo Arjona está consciente de que "Blanco y Negro" no es precisamente la música que se está consumiendo hoy en día en Latinoamérica. Glen Scott (otro de los músicos que trabajaron en este exquisito proyecto) le dijo al cantautor guatemalteco: "Ricardo, ¿qué mierdas vas a hacer con este disco en tu sector? ¿Qué vas a hacer con este disco en América Latina?". Arjona mencionó que estos músicos tenían conocimiento de lo que estaba sonando acá y no quiere decir que lo que está sonado actualmente sea malo, sino que no hay espacio para lo que estaban haciendo con "Blanco y Negro". Arjona simplemente le respondió a Glen: "si el disco sonaba solo en mi casa y a mí me gustaba, para mí era suficiente, yo estoy en una etapa donde para mí eso es muchísimo más importante que cualquier otra cosa".

Cuando se le preguntó al cantautor ¿qué pasará con el álbum "Mujeres"?, sonrió y expresó: "¡no sé!, me sigue pareciendo un proyecto muy interesante, lo que pasa es que 'Blanco y Negro' cuando apareció me voló la cabeza, pero conociéndome, quizá lo retomo algún día".

Cabe mencionar que el álbum "Negro" será lanzado hasta el 2021.

