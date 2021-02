Ricardo Arjona sorprende a sus fans con covers, demos y otras travesuras de blanco

Luego del fabuloso lanzamiento no convencional del álbum "Blanco", que alcanzó más de 130 millones de vistas en sus videos oficiales y más de 15 millones de reproducciones en las sesiones inéditas de autor, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa reinventandose con un brillante nuevo álbum, "Covers, demos y otras travesuras de blanco".

En esta nueva prometedora producción discográfica, Ricardo Arjona une dos continentes y tres idiomas. Entre los artistas emblemáticos que se suman a este proyecto del cantautor originario de Jocotenango, Guatemala, se encuentran:

La intérprete inglesa Joss Stone en "Sobrevivirás".

El español Pablo Alborán en "El amor que me tenía".

El cantante español Melendi en "El invisible".

La cantautora puertorriqueña Kany García en "Tu retrato".

La cantautora y guitarrista guatemalteca Gaby Moreno en "El blues de la notoriedad".

El intérprete español Beret en "Batichica", entre otros artistas, versiones alternativas y demos.

Además, este proyecto le da lugar a cantantes emergentes que Ricardo Arjona conoció interpretando sus canciones en redes sociales y que esta vez, los invita a cantar con él en un acontecimiento inédito y muy emocionante, siendo parte de su nuevo álbum "Covers, demos y otras travesuras de blanco", lanzado a través de su sello discográfico Metamorfosis.

El primer acercamiento al público de este proyecto fue "El Blues de la notoriedad" junto a su paisana Gaby Moreno, a nueve años de unirse para interpretar juntos "Fuiste tú", una de las canciones más emblemáticas del artista y de la música de la región.

"Sobrevivirás" junto a Joss Stone es el nuevo single que acompaña este lanzamiento, disponible en todas las plataformas digitales.

En una anterior charla con Debate, Ricardo Arjona comentó con respecto al lanzamiento de su álbum "Blanco y Negro", que se trataba de un proyecto musical que se hizo basado en una única cosa: "yo ya me conozco demasiado, yo ya tengo bastante claro lo que algunos esperan de mí, pero tengo más claro lo que yo espero de mí, al final del camino sé perfectamente que hacer caso a mí, hoy, es la respuesta correcta, incluso cuando me equivoco, porque es lo que me hace dormir tranquilo, en eso estamos hoy compartiendo el primer disco, 'Blanco'".

"Blanco y Negro" fue grabado en los míticos estudios Abbey Road en Londres, Inglaterra, famosos por ser los estudios donde The Beatles grabaron sus legendarios álbumes. Ricardo Arjona se hizo caso a sí mismo y ha logrado sorprender a propios y extraños. Es admirable su creatividad y capacidad para romper esquemas, permitiéndose fluir de la forma más honesta consigo mismo.