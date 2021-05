Ricardo Casares, de Venga la Alegría, causa furor en redes con su nueva imagen

México. El conductor de televisión Ricardo Casares, quien participa en el programa Venga la Alegría, causa furor en redes sociales al compartir cómo luce con el look que acaba de hacerse.

Y no solamente en redes, también en la emisión de este día 14 de mayo de Venga la Alegría, Ricardo fue la sensación, puesto que sus compañeros lo felicitaron y le dijeron que luce muy bien.

Ricardo se había mantenido durante muchos años con el pelo negro y a lo más que llegaba era a lucirlo corto, pero en su color natural, y ahora decidió dar un drástico cambio.

El popular Ricardo decidió lucir ahora con el pelo platinado y a decir de muchos fans en sus redes, el cambio le vino bastante bien puesto que luce jovial y con varios años de menos.

Leer más: Yanet García se pone el negligee más seductor para tomarse imágenes de impacto

Siempre fue mi sueño en la vida, ir con mi taquero de cabecera y que me dijera: ‘¿Cuántos le sirvo güero?’ me voy a volver güero. No sean duros conmigo, si no les gusta no comenten, si sí les gusta, comenten”, dijo Ricardo en Venga la Alegría.