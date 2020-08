Ricardo Casares preocupa a todos al aparecer con tanque de oxigeno y aspecto demacrado

Ricardo Casares compartió una imagen en su cuenta personal de Twitter que conmocionó a todos sus seguidores y es que aparece junto a unas mangueras que van hacía su nariz por medio de un tanque de oxígeno, esto después de haberse dado a conocer que se contagió de Covid-19, por lo que está en cuarentena total en su casa, donde no se la ha pasado nada bien y está imagen demuestra que el conductor de Venga la Alegría ha batallado con el fuerte virus que azota al mundo entero.

Pero eso no fue todo, pues con la desgarradora imagen Ricardo Casares quiere hacer conciencia sobre el uso del cubrebocas, ya que con dicha máscara se pueden reducir considerablemente los contagios de la enfermedad, además de hacer que la pandemia pueda por lo menos detenerse un poco mientras se encuentra una vacuna para erradicarla, pero hasta el momento famosos al igual que el conductor le piden a sus fans que se pongan las mascarillas en lugares públicos.

¡PONERTE EL TAPABOCAS ES MÁS FÁCIL QUE PONERTE EL OXÍGENO! ¡GUARDAR TU DISTANCIA ES MÁS FÁCIL QUE ESTAR PEGADO AL TANQUE! Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero de verdad no dejemos las mediadas hoy se lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla cuídate, escribió Ricardo Casares en la desesperada imagen en redes sociales.

Tras el comentario de Ricardo Casares los fans no se quedaron de brazos cruzados y le mandaron las mejores vibras a Ricardo Casares quien se ha convertido en otro se los conductores de Venga la Alegría en dar positivo al virus, pues Patricio Borghetti, Kristal Silva y el Capi Pérez también se han tenido que enfrentar a la enfermedad, por lo que ahora le tocó al queridísimo conductor.

Ricardo Casares junto a un tanque de oxigeno/Twitter

"Primero que nada pronta recuperación! Su programa ya es un foco de infección, que necesidad de tener a tanta gente sentada ahí, que su empresa aprenda a cadenas como ESPN o Fox Sport, desde casa pueden trabajar, den el ejemplo carajo!!!", "Si asusta mucho desde que te dan el positivo o desde que tienes el primer síntoma, pero vas a salir. Yo recién estoy saliendo de lo mismo. No tengas miedo y confía en que tú cuerpo sanará", "Es claro que solo la sana distancia, se respeto frente a las cámaras. Tras bambalinas que pasó, por que se disparó tanto el contagio. Negligencia de parte de todos", escribieron los internautas.

Ricardo Casares confía en que todo saldrá bien/Instagram

Ricardo Casares también contó como ha enfrentado la enfermedad, pues en un principio pensó que solo se trataba de una gripe común, pero con el tiempo comenzó a sentir otros síntomas, lo que ocasionó que pensara en la existencia de Covid-19 en su cuerpo, por lo que de inmediato se realizó la prueba para descartar suposciones.

De hecho yo el sabado que me despierto pensé que me había dormido torcido, que me había puesto un torsón de miedo pero este, ya después de unas horas vi ya era la fiebre, pero sobre todo tengo mucha energía y mucha buena vibra de salir adelante, de que pasen estos 14 días, de que creo de que todos nos tenemos que levantar el mensaje es ir a la gente...", dijo Ricardo Casares.

El conductor habló de sus síntomas en Venga la Alegría/captura de pantalla

Recordemos que el programa Venga la Alegría y toda la producción han sido muy solidarios con el personal que se ha contagiado de Covid-19, pues la producción ha dado turnos de descanso para evitar que mucho personal acuda al foro de televisión, pues como todo mundo están cumpliendo con las reglas de sana distancia.

En otra publicación en su cuenta de Twitter Ricardo Casares ha tratado de motivar a los mexicanos que padecen dicha enfermedad de no darse por vencidos, pues asegura que todo puede estar bien llevando una tranquilidad absoluta y no desesperarse por dicho mal que ya ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo.

Creo firmemente que cuidándote nos cuidamos todos! ¡Admiro la resilencia de todos los mexicanos que tenemos que salir a trabajar para en medio de una pandemia levantar a nuestro México! Sigamos tomando las mediadas TODAS! nada está de más! muero por recuperarme y seguir adelante, escribió el presentador en su Twitter el 27 de julio.

