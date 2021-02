Ricardo Hill habla de lo difícil que es su vida tras no tener trabajo y padecer depresión

México. El actor y comediante Ricardo Hill no la pasa muy bien tras enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19, pues estos meses los ha pasado cuidándose para no contagiarse, pero también sin trabajo y padeciendo depresión. En entrevista con Ventaneando comenta que lleva un año sin empleo y sus ahorros se le están acabando.

Ricardo Hill, quien ha imitado al famoso periodista Joaquín López Dóriga, comparte que además padece depresión y ansiedad al grado de tener qué ir a terapia psicológica, además consume pastilas para combatir sus enfermedades, puesto que ha tenido verdaderos episodios de ansiedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A veces me dan así como que escenas de ansiedad, no sé bien qué hacer, ando de un lado para otro, dando vueltas, se me quita el hambre, la depresión es muy fea, la ansiedad es terrible, la depresión, el no poder dormir, estar pensando en tarugada y media. Yo creo es lo peor que he pasado en toda mi vida”, dice a Ventaneando.

Ricardo Hill también es actor de doblaje y se le conoce por ser la voz de Kaiosama en la franquicia Dragón Ball Z, El en Las Chicas Superpoderosas, también la del gato Silvestre de los Looney Tunes, entre otros personajes y comenta que jamás se había quedado tanto tiempo sin trabajo.

Leer más: Paolo Botti va por una alcaldía en Veracruz

Foto de Instagram

En 36 años de carrera artística nunca me había pasado que no tuviera chamba y ahora con todo un año casi sin chambear, está muy perro el asunto”, narra.

Además, el famoso comediante dice que se trata psicológicamente y consigue muchos de sus medicamenteos gracias al apoyo que le dan en la Asociación Nacional de Actores en Ciudad de México, entre ellos depresivos para dormir y poder conciliar el sueño.

Meses atrás, Hill hizo público que también padece Epoc y enfisema pulmonar, por lo que ha bajado mucho de peso, por lo que su vida cambió bastante a raíz de dichas enfermedades. Según Wikipedia, Epoc es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad (esputo) y silbido al respirar.

Ricardo Hill es, además de actor y humorista mexicano, un conocido actor de doblaje y como tal ha participado con su voz para doblar a Kaiosama en la franquicia Dragón Ball Z, El en Las Chicas Superpoderosas, al gato Silvestre de los Looney Tunes y a Andy Dufresne (Tim Robbins) en la película The Shawshank Redemption.

En televisión ha destacado por parodiar a otras figuras públicas como Jacobo Zabludowsky, Felipe Calderon y David Faitelson entre muchos otros personajes públicos de México, pero también se ha presentado en varias obras de teatro representando a los personajes que él mismo parodia, incluso ha intervenido en programas de televisa como La Parodia, La Hora Pico, El privilegio de mandar, Los Perplejos y Los Comediantes, entre otros.

El imitador se vio en la necesidad, incluso, de autoemplearse y en su perfil de Instagram se hacía promoción para vender mensajes de voz con la imitación del personaje que la gente deseara, pero al parecer no le resultó, y ante su difícil situación económica, señala que constantemente llegan a su mente ideas que no son suicidas, pero sí le plantean la posibilidad de "no vivir", dice.

Hill menciona también al programa de Pati Chapoy que tiene hijos universitarios y sus gastos cada día son más, por lo que le urge la posibilidad de comenzar a trabajar de inmediato, así que hace un llamado a productores para que lo inviten a sus proyectos, ya que lo conocen y saben que puede desempeñarse bien en cualquiera de ellos, además cree en él y en su talento.

Leer más: Chiquis Rivera impacta con tremendo escote en premios Lo Nuestro 2021