Ricardo Margaleff confiesa como era Allisson Lozz en realidad cuando hicieron Al Diablo Con Los Guapos

Ricardo Margaleff de 45 años de edad, dio mucho de que hablar en redes sociales, esto después de revelar como era su relación con Alisson Lozz cuando trabajaron juntos en la telenovela Al Diablo con Los Guapos, donde su personaje tenía mucha interacción con ella, pero en la vida real las cosas eran muy diferentes.

Y es que Ricardo Margaleff aseguró que Allisson Lozz era menor de edad cuando realizó dicha telenovela, razón por la cual no se llevaban tanto con ella pues el actor mexicano asegura que ellos ya se iban de antro, mientras que ella solo se dedicaba a enfocarse en sus guiones asegurando que era muy buena para recordarlos.

"Justamente hoy me encontré a Eugenio Siller quien era protagonista de la historia y estábamos platicando que si sabíamos algo de ella y pues no absolutamente nada justo creo bueno supe por los medios que ella tuvo un problema fuerte con su familia, con su mamá etcétera por un tema de cuestión de dinero de lo que le pagaban ella era menor de edad todo su dinero se iba a un fidecomiso no sé que haya pasado, pero creo que ahí rompió lazo con su familia", dijo el actor.

Para quienes no lo saben, Allisson Lozz se alejó del mundo de la farándula por muchas razones, pues aseguraba que jamás pudo disfrutar de una infancia normal pues tenía que trabajar todos los días de la semana, le pagaban muy poco, pero además siempre se le hizo un ambiente muy frío.

Y es que muchos pensarían que dicho medio es miel sobrehojuelas, pero ella dijo hace poco en redes sociales que ya no le pregunten nada sobre su pasado como artista, pues ella está enfocada en otros proyectos personales, además de ser madre de familia, por lo que menos quiere es recordar su pasado.

"La verdad bien talentosa cantaba increíble tiene una facilidad para el melodrama impresionante, la chava o sea igualita a Maribel Guardia, muy parecida", dijo el actor al Capi Pérez en una entrevista de radio, donde dejó en claro que Allisson Lozz fue una buena compañera de trabajo.