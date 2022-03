Ricardo Margaleff confiesa qué poderosa razón lo hizo abandonar el programa Me caigo de risa

México. El actor mexicano Ricardo Mergaleff yano formará parte del programa de comedia de Televisa Me caigo de risa. Él mismo sorprendió al dar a conocer que por motivos personales deja el proyecto.

Ricardo Mergaleff, de 45 años de edad, sorprendió al hacer público que ya no será parte de la "familia disfuncional" en Me caigo de risa, programa que ha atrapado la atención del público mexicano en sus transmisiones.

La emisión del pasado martes 15 de marzo fue la última en la que intervino Ricardo y se despidió de la producción y sus compañeros de actuación con quienes trabajó durante ocho temporadas.

Según información en varios portales de noticias, el actor reveló que la pensó mucho para tomar la decisión de ya no seguir en Me caigo de risa, pero por cuestiones de trabajo con otros proyectos es que no podrá seguir adelante.

Ricardo Mergaleff y Daniela Luján. Foto de Instagram

Ricardo Margaleff se ha ganado el cariño del público gracias a su participación en Me caigo de risa, pero también en otros como La familia de Diez y se mantiene con trabajo afortunadamente.

Actualmente también Mergaleff está grabando ‘ú Crees, un spin-off de La Familia de Diez’que estará protagonizando junto con Daniela Luján, quienes interpretan a los personajes de “Plutarco” y “Gaby”.

Ricardo Margaleff es originario de CDMX y su carrera como actor la comenzó en su niñez, puesto que tenía nueve años de edad cuando ya hacía teatro, y se preparó para ser actor, escritor, director, bailarín, cantante y conductor.

Leer más: Joven mujer revela embarazo y revela que el cantante Anuel AA es el padre de su hijo

De acuerdo a información en su biografía, Ricardo estudió una maestría en perfeccionamiento actoral, también un curso de Stand Up Comedy con el actor y comediante fallecido Miguel Galván.