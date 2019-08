Ricardo Montaner se casa por sexta ocasión

Ricardo Montaner, cantautor de temas como "La cima del cielo" y "Me va a extrañar", celebra en redes sociales por su sexto matrimonio con la misma mujer, Marlene Rodríguez. Ambos conforman una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.

Ricardo Montaner, quien ha figurado en proyectos como el reality show "La Voz México", se casó por vez primera con Marlene hace treinta años. En estos años, han sido seis veces con esta en las que se han refrendado su amor.

Según información de portales como Imagen Digital, la pareja citada acaba de disfrutar de una ceremonia privada a la que asistieron amigos y familiares más cercanos, y en la que nuevamente volvieron a decirse cuánto se quieren.

En sus respectivas redes, Montaner y su esposa escribieron y compartieron con sus seguidores detalles de su celebración nueva.

Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez y me emocioné tanto como si fuera la primera. ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando", cita Montaner.