Ricardo Montaner se pronuncia sobre la pelea de Residente y J Balvin: "Una masacre innecesaria"

En las últimas horas, Residente y J Balvin se volvieron tendencia en las redes sociales tras el lanzamiento de 'Music sessions 49', una canción que grabó el puertorriqueño en colaboración con Bizarrap lanzando una serie de indirectas al colombiano.

En medio de la controversia, el cantautor argentino Ricardo Montaner se pronuncia al respecto y lanza un claro mensaje a los intérpretes. A través de su cuenta oficial en Twitter, el cantante se refirió al tema y señaló que es una tristeza lo que está sucediendo en el mundo de la música.

"He visto con tristeza como dos colegas [diferentes] se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente [hizo] con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", comenzó Ricardo en su publicación.

Ricardo Montaner no tomó posición en ninguno de los dos lagos y dejó entrever que la canción que lanzó Residente es la cúspide de un problema sin razón aparente, en donde el principal perjudicado será Balvin, pues se lanzan fuertes críticas en su contra.

Así que el cantante argentino decidió enviarle un mensaje a sus colegas de trabajo para que analicen la situación, el origen, las consecuencias y traten de hacer las paces. De la misma manera, pidió que no se tomen represalias en su contra por la recomendación que hizo para ayudarles tanto en su vida profesional como personal.

"Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores…Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre", agregó a su publicación.

También aseguró que el éxito no es el culpable de la situación ni la rabia es una excusa para los errores cometidos. Finalmente, dejó claro que algún día entenderán que no era necesario un duelo a muerte como el que han tenido, buscando brindar amor a ambos artistas.

"Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… los quiero, Ricardo", finalizó.

Leer más: Residente explota y se va en contra de J Balvin con su nueva canción