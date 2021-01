Ricardo Salinas Pliego responde a Adrián Varela tras su denuncia de acoso sexual en Tv Azteca

México. El cantante mexicano Adrián Varela, quien formó parte del reality show La Academia, denunció públicamente en días pasados que fue víctima de acoso sexual en Televisión Azteca por parte de un importante productor y ahora Ricardo Salinas Pliego, el dueño de la televisora, responde a la carta que le envió Varela y en la que le cuenta lo sucedido.

Adrián Varela, de 37 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, México, dijo en una entrevista con Chisme No Like, programa de YouTube, que en su momento envió una carta al magnate mexicano para contarle sobre el hostigamiento que presuntamente recibió por parte de Sergio Vicente Segura, quien se desempeña como ejecutivo en Televisión Azteca.

El día que quise hablar de las cosas que yo quería que fuesen diferentes, escribí un documento, como se hace en cualquier trabajo, de la manera más profesional que me dieron mis sentimientos y mi mente. Dirigí una carta contando algunas cuestiones al señor Ricardo Salinas Pliego”, cita Varela al programa referido.

Ahora Varela asegura que el empresario Ricardo Salinas Pliego atendió su llamada de auxilio y le contestó al respecto de la situación de la que le contó. “O btuve una respuesta, en menos de 24 horas el señor me respondió y me dijo ‘Adrián, gracias por tu honestidad’. Y sé que hubo cambios positivos a raíz de atreverme a hablar de situaciones”, revela Varela.

Adrián, quien formó parte de la cuarta generación de La Academia, reveló el acoso sexual y el abuso de poder de parte de Sergio Segura, famoso productor de TV Azteca, además lo señala también como la persona que "cortó" su carrera porque no quiso "andar con él". A Chisme No Like le confesó también que conoció a Seguro cuando fue la final de la cuarta generación de La Academia.

Me abordó en una ocasión y me dice: 'quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio'. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí", y ante su negativa, el productor habría usado su poder para que Varela no figurara en muchos proyectos de Televisión Azteca.

Y en más detalles sobre su experiencia con Sergio Segura, también comenta que en una ocasión quiso besarlo a la fuerza y no se dejó, por lo que arremetió más en contra suya. En un video que Varela coloca en Instagram explica por qué motivo optó para dar a conocer lo que vivió con Segura.

Tras lo sucedido, Varela recibió apoyo moral por parte de varios amigos, entre ellos la también cantante Silvia Mendivil. "Te quiero Towi y tienes mi apoyo en todo, yo soy testigo de esa época de abusos", a lo que Adrián le respondió: "gracias mi Shivis jamás cómo nos cuidábamos y tus consejos de irnos temprano de celebraciones, festejos y eventos de la empresa. No tengan miedo de hablar de algunas cosas injustas que tenían que tolerar de Sergio Segura".

Eduardo Varela Aviles es el nombre completo del cantante, quien nació el 20 de diciembre de 1983 en Culiacán, Sinaloa, según información en su biogrfía, y es hijo de Isidro Varela y Dora Elvia Aviles. Desde que era un niño se adentró a la música y tomó clases de violín y piano, luego formó parte de la rondalla Voces y Cuerdas del Mañana.

También fue vocalista de la banda Orquesta Quinta Sincronia con la cual participaba en diversos eventos públicos y sociales, trabajó en varios restaurantes como cantante en su ciudad natal y tras tres intentos fallidos para formar parte del reality show La Academia, pudo finalmente ingresar a la cuarta generación, en 2005, donde se dio a conocer y desde entonces comenzó formalmente su carrera artística y fue más conocido.