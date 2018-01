Ricardo Velderrain, el sinaloense en la vida de José José

Llevar a cabo una serie de televisión no es nada sencillo, sobre todo cuando se trata de la vida de una de las grandes voces que México ha dado: José José.

La serie de este intérprete sin duda alguna ha sido una de las esperadas. Pese a sus problemas de salud, el mismo José José estuvo muy al pendiente de todos los detalles sobre la serie que contaría su vida.

“El señor estuvo ahí en las grabaciones, en las locaciones, convivimos con él, José José quería ver todos los detalles”, comentó en entrevista con EL DEBATE el actor sinaloense Ricardo Velderrain, quien forma parte de este gran proyecto.

“Cuando me invitaron al casting, cuando me dijeron que quedé, me sentí muy orgulloso, ya que José José es una de las grandes voces que tiene México".