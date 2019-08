Richard Gere está por cumplir 70 años de vida

El actor Richard Gere, protagonista de cintas como "Mujer bonita", está por cumplir 70 años de vida y lo hará disfrutando de una vida saludable, exitosa y con proyectos de trabajo. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, y comenzó su camino en la actuación en 1969.

Richard Gere cumplirá 70 años de edad el próximo 31 de agosto y según información en su biografía, durante cincuenta años los ha pasado trabajando ininterrumpidamente en distintos proyectos de cine, básicamente.

Richard Gere comenzó en el mundo de la actuación en el teatro en 1969, en Seattle, Washington, y más tarde en Nueva York. En 1973 formó parte del musical por excelencia de la década de los 70, “Grease”, en la capital del Reino Unido, Londres.

En la película “Report to the Commissioner”, filmada en 1975, tuvo una de sus priemeras participaciones pero su gran éxito y la película que le dio fama mundial fue “American Gigolo”, en 1980.

Se puede decir que otros de los éxitos en la pantalla grande de Gere son “An Officer and a Gentleman” y "Mujer bonita", filmadas en 1982 y 1990, respectivamente. En la segunda actuó al lado de la actriz Julia Roberts, quien tenía apenas 23 años de edad.

Richard Gere se ha destacado también por intervenir en otras películas como “Dr. T and the Women” (2000) o “The Second Best Exotic Marigold Hotel” (2015) o el musical “Chicago” (2003).

Su trabajo en "Chicago" le valió para ganar su primer y único Globo de Oro concedido como Mejor Actor de Comedia o Musical.

La reciente película en que actuó Gere es "The Dinner", exhibida durante 2017, y en ella el actor interpreta a un político que se reúne en una cena con otro matrimonio para tratar un tema un tanto escabroso.

Richar Gere se caracteriza por estar vinculado a la ayuda humanitaria y a la caridad. Constantemente ayuda al pueblo tibetano y él mismo se ha declarado budista tibetano.

Es sabido también que como embajador de la Asociación RAIS, fue recibido en 2018 por el presidente español, Pedro Sánchez, para tratar el tema de las personas sin hogar.

Respecto a su vida personal, Richard Gere actualmente está casado actualmente con Alejandra Silva, quien tiene 36 años de edad. Este es su tercer matrimonio y ambos son padres de un hijo en común, de nombre Alexander.

Gere antes estuvo casado con la modelo Cindy Crawford y luego con la actriz Carey Lowell. Con Lowell tuvo también un hijo.

Richard Tiffany Gere es el nombre completo del actor y también ha dado su apoyo a la causa por los derechos de los pueblos indígenas, haciendo un llamado a la opinión pública a través de la ONG Survival International.