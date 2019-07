Ricky Martin al frente de las protestas en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- Ricky Martin encabezó de nueva cuenta una multitudinaria marcha en el corazón de la capital puertorriqueña ayer lunes, para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, cuyo mandato se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción que incluye contratos por valor de más de 17 millones de dólares.

En los once días que lleva la crisis política en la isla, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se convirtió en uno de los máximos promotores de la protesta y hasta encabezó la masiva concentración desde lo alto de un camión ondeando, como un manifiesto, la bandera del orgullo gay.

Con carteles, pancartas y banderas de Puerto Rico, la multitud recorrió el camino que une el Centro Médico hasta la Plaza de las Américas, por la avenida principal de la capital de la isla. “Ricky renuncia ya”, pedían los manifestantes, a los gritos y con el sonido de fondo de los redoblantes. Pero la exclamación colectiva llegó a su punto culmine cuando el camión con artistas boricuas como Ricky Martin, Residente y Bad Bunny, se puso al frente de la marcha.

A través de un altavoz Ricky Martin comentó sobre Ricardo Rosselló: "tienes actitud dictatorial, exigimos que te vayas. Ricardo, el pueblo habla, ¿cuál parte no entiendes? Vete. El pueblo pide, está mal. Has jugado con los sentimientos, la salud mental del pueblo con ese mensaje tan estúpido que has dado en el día de ayer".

Todos estábamos esperando tu renuncia, pero tu renuncia al poder. No te queremos, en Puerto Rico no seguimos dictadores. Ricky, es tiempo de irte, fuera, fuera.

Un día antes de este nueva marcha, el gobernador de Puerto Rico había manifestado que no se presentará a la reelección en los comicios del 2020, pero se mantuvo firme a su postura de no renunciar a su cargo.

Ante esto el cantante Ricky Martin comunicó en sus redes sociales que regresaba a su tierra natal, para unirse a una nueva marcha: “Ricardo Rosselló no sólo eres cínico también eres maquiavélico, estás jugando con la salud mental de los puertorriqueños. Les exijo a los presidentes legislativos de la isla que por favor empiecen el proceso de residenciamiento (juicio político). Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de cada uno de los puertorriqueños”.

¿A qué se deben las protestas en Puerto Rico?

Hace unos días el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de la isla, publicó casi 900 páginas de un chat privado en Telegram. Los intercambios de mensajes entre el gobernador Ricardo Rosselló y su círculo íntimo de colaboradores, revelaron un enfoque vengativo en la administración del gobierno, incluido el ataque a periodistas al desacreditar las historias y amenazar con entregar a los opositores políticos a la policía.

En el chat usaban lenguaje bastante grosero, machista, misógino, para tratar temas. Pero lo más grave fue que, según se mostraba en los chats, empresarios tomaban decisiones para ganar contratos públicos, además de supuestos desvíos del presupuesto para afectados del huracán María que azotó al isla en septiembre de 2017.

El chat solo fue la gota que derramó el vaso; el pueblo puertorriqueño está inconforme con varios casos de corrupción que se han ido destapando en el territorio en los últimos años. El último de estos ocurrió tan solo semanas antes de la publicación de los polémicos mensajes, cuando en juez federal acusó a varios exfuncionarios y contratistas del gobierno de Ricardo Rosselló de conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico y lavado de dinero.

La isla también vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45 por cierto, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y una población que decrece por la emigración a Estados Unidos continental.

Cabe señalar que Ricky Martin fue blanco en el chat antes mecionado. Entre los mensajes que se enviaban el gobernador y su grupo de colaboradores no faltaron las burlas contra la sexualidad del cantante que mantuvo su homosexualidad varios años en secreto.

En redes sociales el astro boricua agradeció que se diera a conocer este chat: “afortunadamente salió el chat porque se desenmascaró a todo el mundo, se burlaron de nuestros cadáveres (víctimas del huracán María), se burlaron de las mujeres, se burlaron de la comunidad LGBT, se burlaron de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad… basta ya. No puede ser. Cuando Puerto Rico se une salen cosas maravillosa, podemos cambiar la historia”.