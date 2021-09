Ricky Martín al igual que Zac Efron luce un rostro irreconocible

Ricky Martín de 49 años de edad tiene a todos sus fans preocupados y todo por como lució su rostro en una reciente entrevista donde de inmediato los fans notaron algo extraño en él.

En dicha charla Ricky Martín habló de su gira entre otros asuntos acerca de su carrera, pero lejos de importarle eso a sus verdaderos fans, no dejaron de preguntarle al cantante que se hizo.

Y es que el puertorriqueño siempre ha sido uno de los galanes de la industria musical desde hace años, pero ahora ese título le quedaría corto por la manera en que luce actualmente.

"Lo único que veo es que esta mas viejo y se afeitó", "Será Ricky en serio? Es que de verdad está muy diferente", "Me recuerda la frase "Vanidad, mi pecado favorito", "Pues loa años pasan y las cirugías llegan", escriben las redes.

Ricky Martín luce muy diferente de su rostro/Instagram

Para quienes no lo saben, varios famosos han recurrido no solo al bótox sino a las operaciones estéticas como implante de mentón o pómulos, pero hasta el momento él no ha dicho nada.

Una de las celebridades que hizo algo parecido a Ricky Martín fue el galán de Hollywood Zac Efron, quien apareció en una portada, pero su rostro lucía totalmente diferente lo que ocasionó que su nombre fuera tendencia en redes por varias horas.

Cabe mencionar que Ricky Martín está en una mega gira a lado de Sebastián Yatra y Enrique Iglesias la cual es un éxito total.

