Ricky Martin atacado por nueva portada de revista con su esposo

Estados Unidos.- Con la intención de promocionar 'Qué rico fuera', su nuevo sencillo, el cantante puertorriqueño Ricky Martin ofreció una entrevista para la revista CAP 74024, donde fue portada al lado de Jwan Yosef, pero no logró el recibimiento que esperaba.

Resulta que el cantante puertorriqueño es la portada de la más reciente edición CAP 74024, celebrando el Mes del Orgullo LGBT+ y el lanzamiento de su nueva canción, eligiendo un estilo más íntimo y pasional para la temática, lo que no fue muy bien recibido, al contrario, causó gran molestia entre internautas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la fotografía principal se aprecia a la pareja sin ropa, aunque en un primer plano, mientras Jwan Yosef tiene el rostro volteado y Ricky aparece de perfil, todo en una temática en blanco y negro, demostrándose el amor que mutuamente se tienen.

Leer más: Este es el nombre que le pondrán Yuya y Siddharta a su bebé

Tras publicar las imágenes en su perfil oficial de Instagram, Ricky Martin recibió una gran cantidad de comentarios negativos, sus seguidores no se mostraron muy contentos con el nuevo número de la revista, ni que "se exponga tanto" con respecto a su orientación sexual.

"Muy bien las fotos y todo pero no me parece correcto", "Creo que no deberia exponerse tanto eso no se ve bien", "Eso deberían dejarlo para cuando esten en privado", "se ven bien pero no deberian exponerse", fueron algunos de los comentarios que hicieron en la publicación.

Ante esto, hubo muchos otros seguidores de Ricky Martin que defendieron sus ganas de protagonizar una portada como esta, pues se trata de una edición LGBT+, incluso, externaron todo su apoyo hacia la pareja y pidieron dejar de ver diferentes a la comunidad, buscando dejar de lado los estigmas y estereotipos.

‘El Baile de los 41’ es una película para saber por qué existe el mes del pride

Síguenos en