Ricky Martin comparte por primera vez foto junto a sus cuatro hijos y Jwan Yosef

Ricky Martin goza de una exitosa carrera artística, de un amoroso esposo, de una adorable familia con cuatro hijos, así como del amor incondicional de sus fans. En sus redes sociales suele compartir algunas fotografías junto a sus hijos. Una de las fotos más esperada era una junto a su esposo Jwan Yosef y sus cuatro hijos, los mellizos Matteo y Valentino, Lucía y Renn.

Y esa fotografía al fin fue compartida por el astro boricua. De acuerdo con la descripción que hizo Ricky Martin en su post en Instagram, dicha foto familiar forma parte de una sesión exclusiva para la edición británica de la revista Vogue. "La vida en cuarentena", expresó el cantante.

En primer plano podemos apreciar a los mellizos Matteo y Valentino vestidos de negro, quienes actualmente tienen 11 años de edad. Los fans de Ricky Martin quedaron sorprendidos al ver lo mucho que han crecido.

Al fondo están Jwan Yosef y Ricky Martin vestidos de blanco; Jwan sostiene en brazos a la adorable Lucía, mientras que el cantante al más pequeño de la familia, Renn.

Cabe recordar que fue en el 2008 cuando Ricky Martin a través de un vientre de alquiler, se convirtió en padre de Matteo y Valentino. En el 2018 dio a conocer la noticia de que se había casado con el artista plástico Jwan Yosef. Ese mismo año nació su hija Lucía y en 2019 dio la bienvenida a su cuarto hijo llamado Renn.

¿Por qué Ricky Martin se considera una amenaza para los racistas?

Hace unas semanas, ante el lamentable asesinato del afroamericano George Floyd, el cantante se sumó a la lucha antirracista en la que está Estados Unidos y el mundo en general. En una entrevista con Enrique Santos, Ricky Martin aseguró haber sufrido de racismo y que actualmente, se siente amenazado debido a sus preferencias sexuales y por ser inmigrante en el país.

Yo soy un hombre latino homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo los Estados Unidos yo soy una amenaza para esta gente por donde lo veas, yo vivo esto todos los días.

El puertorriqueño está convencido que la mejor manera de educar es con el ejemplo que empieza en casa. "Hay que hablar del amor y hay que enseñar el amor y nosotros no importa a quién ames, no importa de dónde vengas, no importa tu estatus social, tu color de piel, es que me enferma tener que estar hablando de esto. Yo como padre lo único que puedo hacer hoy, es romper esa cadena, romper ese eslabón, basta la hipocresía".

