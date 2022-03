Ricky Martin confiesa que sus hijos ya lo critican por su carrera y también lo aconsejan

México. Ricky Martin comparte en entrevista con Pati Chapoy, entre otras cosas, que sus hijos tienen conciencia de su éxito y a lo que se dedica, incluso lo critican y aconsejan respecto a su carrera artística.

En una plática con Ventaneando, Ricky Martin habla de su familia y menciona que sus cuatro hijos son muy inteligentes y han crecido mucho, y ya están al pendiente de su carrera, especialmente los grandecitos.

Ricky Martin, quien se encuentra en México, dice a Chapoy que sus hijos ya jóvenes, Valentino y Matteo, se encuentran en la etapa donde ya lo aconsejan sobre su vida profesional.

“Ya tienen los mellizos 13 años, en agosto cumplen 14, y ya te miran como que ‘papá eso no’, ‘papá eso sí me gustó’, yo aprendo, de la misma manera que voy al estudio, también les pregunto a mis hijos”, dice el cantante de Vuelve a Pati Chapoy.

Ricky Martin ha hecho una familia al lado de Jwan Yosef y juntos son padres de cuatro niños, entre ellos los citados mellizos, y también dos menores de cinco años de edad.

Foto de Instagram

Y de su hijita Lucía, de tres años de edad, Ricky Martin también comparte que es muy inteligente, ya que ella decide ya en varias dinámicas de su hogar y le encanta estar al pendiente de todo.

"Renn es el niño más divino y dulce que existe, lindo, lindo, y Lucía que es la única nena de la casa, es la jefa, me dice ‘no, no, no, papá, siéntate aquí, tú aquí al lado mío’, ella dirige, es líder, es líder y yo me babeo”, expresa el boricua a Pati Chapoy.

Ricky Martin, originario de Puerto Rico, USA, hizo público durante 2016 que tenía una relación seria con el artista sirio Jwan Yosef y dos años después se casaron en secreto.

El 5 de agosto de 2008 nacieron los mellizos de Ricky Martin , Matteo y Valentino, mediante el método de subrogación de vientre, y se manifestó feliz porque vio realizado un sueño personal en su vida.

Leer más: ¡Problemas en la cama! Aleida Núñez confiesa por qué se divorció de Pablo Glogovsky

A finales de 2018 Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron el nacimiento de la pequeña Lucía y, casi un año más tarde, el de Renn, el menor de sus bebés.