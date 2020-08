Ricky Martin, el rey del pop latino, posa junto a su esposo Jwan Yosef para Out Magazine

La majestuosidad de Ricky Martin forma parte de la nueva edición de la revista estadounidense Out Magazine, cuyos contenidos destacan noticias, historias de moda, estilos de vida y entretenimiento de personalidades de la comunidad LBGTQ+. La entrevista aborda la paralización de su gira de conciertos, la ansiedad que le produjo inicialmente el distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19, la creación y producción de los álbumes "Pausa" y "Play", la cotidianidad en el hogar durante la cuarentena, los inicios de su carrera musical y su labor filantrópica a través de la fundación que lleva su nombre, y cuya misión es educar y prevenir la trata humana.

Asimsimo Ricky Martin habló sobre el futuro de su familia que ha formado con su esposo Jwan Yosef. "Hay momentos en los que quiero diez más (hijos), y luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: 'está bien, tal vez estemos bien los seis'", contó el astro boricua en la entrevista para Out Magazine.

"Ricky Martin, la revolución", es el título de la entrevista que fue publicada la tarde de este martes en plataformas digitales, acompañada de una diversidad de fotografías en las que el astro boricua aparece solo, con distintos cambios de ropa de conocidos modistas y acompañado de su esposo, el artista plástico Jwan Yosef. Sobre su parternidad comentó:

Me convertí en padre a los 35, pero no es lo mismo cuando tienes 48. ¡Necesitas tener energías! Y soy fuerte, créeme, estoy saludable, cargo bebés al mismo tiempo, llevo el coche y mochila, pero es demasiado, es una gran responsabilidad. Me encantaría tener muchos nietos en el futuro y tener todos los domingos llenos de familia, pero ya sabes, tenemos que ver qué pasa.