Ricky Martin lamenta el poco liderazgo de Trump ante el COVID-19

Ricky Martin afirmó que es una "locura" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pida a las personas usar mascarilla para evitar el contagio del Coronavirus en el país más afectado por la pandemia.

"En el caso de Estados Unidos es triste, casi 140 mil víctimas. Es una locura que el presidente de este país no le hable a las personas para usar mascarillas. Es muy triste, pero la historia va a hablar por sí sola", comentó el cantante puertorriqueño Ricky Martin en entrevista al diario O Globo de Río de Janeiro, Brasil.

El astro boricua lamentó la situación por la que pasan Estados Unidos y Brasil, los países más afectados por el COVID-19.

Con 3,3 millones de casos confirmados y más de 135 mil muertes, Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de infectados y víctimas por COVID-19, seguido de Brasil con casi 1,9 millones de contagios y más de 72 mil decesos.

Es falta de liderazgo, así de simple. Si tuviéramos líderes que hablaran la verdad no estaríamos aquí ahora.

El confinamiento durante la pandemia al lado de su esposo, el artista plástico sirio-sueco Jwan Yosef y de sus cuatro hijos, "no ha sido tan difícil como pensé y me siento privilegiado", apuntó el puertorriqueño, quien reconoció que para otras personas "ha sido terrible y no es fácil y por eso les deseo mucho amor".

Este tiempo ha servido para que Ricky Martin se dedique a la familia pero también a la música, un trabajo que también ha realizado conjuntamente con algunos de sus amigos, como el británico Sting, quien participó cantando en español en su reciente disco romántico “Lado A”.

Este trabajo discográfico es la primera parte del álbum "Pausa", que en septiembre añadirá "Play", con ritmos más movidos. Trabajar también al lado de nuevos artistas, como el colombiano Maluma o su compatriota Bad Bunny es para Ricky Martin "una relación de respeto".

