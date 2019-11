Ricky Martin presenta los Latin Grammys con nuevo bebé

Nueva York.- Entre un hogar con cuatro hijos, el lanzamiento de un nuevo sencillo y su debut como anfitrión de los Grammy Latinos, Ricky Martin no ha dormido mucho últimamente. Pero todo está bien.

La estrella puertorriqueña está emocionada de interpretar su última canción "Cántalo" con Residente y Bad Bunny en la ceremonia de entrega de premios del jueves, y también está lista para divertirse como maestra de ceremonias del espectáculo junto con las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega. También está preparando un nuevo álbum y gira en 2020. Todo esto mientras cuida a un recién nacido (Renn), un bebé de 10 meses (Lucía) y sus gemelos de 11 años (Matteo y Valentino).

"El arte de la multitarea", dijo Martin, de 47 años, con una sonrisa en una entrevista reciente con The Associated Press. “No me puedo quejar. Estoy rodeado de personas que amo que me ayudan a administrar la casa. Obviamente, tengo a mi esposo (Jwan Yosef) que es maravilloso; Tengo abuelas que están súper involucradas y que brindan todo el amor del mundo.... Como dicen, se necesita un pueblo ".

Y como padre práctico, dice que puede hacerlo todo mientras esté con su familia: "Todos viajan a Las Vegas y todos van de gira".

Martin abrió los primeros Premios Grammy Latinos en 2000 cantando un homenaje a Tito Puente con Celia Cruz y Gloria Estefan en una actuación memorable. El jueves, espera dejar una marca de nuevo cuando interprete "Cántalo", una canción que utiliza sonidos de los archivos de la emblemática discográfica Fania.

Martin sabía que tenía algo especial en la mano, así como una "gran responsabilidad" cuando Fania le permitió cavar en sus tesoros. Decidió llamar a Residente y Bad Bunny, y se reunieron en el estudio para "hacer magia", como dijo.

El resultado es una canción de tres minutos y medio que fusiona salsa, jazz y algo de bossa nova, con algunos ritmos urbanos y tropicales.

"Es una celebración", dijo Martin. "Es un mensaje de libertad en el sentido de que lo único que queremos es que mi gente cante, cante, libere, sea feliz y brinde el amor que tanto se necesita en estos días".

Aunque es la primera vez que recibe los Grammy Latinos, no le preocupa la responsabilidad.

“Para ser honesto, debo decir que me siento muy protegido, en primer lugar porque estoy trabajando con una gran producción, personas que han estado haciendo esto durante muchos años y que son los gurús de la industria.... (Y) también estoy con Roselyn Sánchez y Paz Vega, que han hecho esto antes ", explicó.

Además, es veterano de los Grammy Latinos. Ha ganado tres premios y fue celebrado como Persona del Año en 2006, un momento que recuerda entre sus más memorables.

Martin dice que a pesar del paso del tiempo, mantiene "el hambre" y "la misma intensidad" cuando entra al estudio o sube al escenario.

"Es mi vicio, es mi vida", dijo. “No sé nada más. Y ahora tengo mis mayores críticos: ¡Mis hijos!

La vigésima ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos será televisada en vivo por Univision desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.