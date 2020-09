Ricky Martin responde a quienes lo cuestionan por llevar a sus hijos a sus giras

Ricky Martin defiende el hecho de que sus hijos lo acompañen a las giras que lleva a cabo por diferentes ciudades alrededor del mundo, sobre todo sus mellizos Matteo y Valentino, quienes desde muy pequeños han estado rodeados del ambiente musical que significa el tener un padre tan famoso.

En repetidas ocasiones algunas personas han manifestado: "Dios mío, lleva a sus hijos a todas partes, ¿no necesitan estabilidad?". En una entrevista para la revista Rolling Stone el cantante boricua Ricky Martin respondió de la mejor manera a todos aquellos que lo cuestionan por llevar a sus hijos a sus giras. "Yo les digo: 'sí, por supuesto', nacieron en la carretera, yo soy su estabilidad. Cuando no estoy, es cuando se sienten inestables".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A lo que están acostumbrados es a despertarse después del concierto, nos subimos al autobús, nos despertamos en la siguiente ciudad. Ahora que estamos aquí en cuarentena, mi rutina es, desde la sala de estar vamos a tomar una ducha, luego nos ponemos los pijamas, bebemos leche, cantamos una canción y nos vamos a la cama. Tienen una rutina, están agradecidos. Y mientras yo esté cerca.

Actualmente Ricky Martin permanece en confinamiento en su hogar en Los Ángeles, California junto a sus cuatro hijos, su esposo Jwan Yosef y su mamá. "Tengo una casa muy ruidosa, en el sentido de que tengo hijos. Estamos bajo una estricta cuarentena porque mi mamá está aquí, es muy severo, creo que esa es la única forma en que podemos evitar que esto haga más daño, pero tengo mucha suerte".

En julio pasado Ricky Martin compartió por primera vez en sus redes sociales, una fotografía junto a sus cuatro hijos y su esposo Jwan Yosef. Foto: Instagram @ricky_martin

Asimismo Ricky Martin manifestó vivir en una casa "cómoda donde mis hijos pueden jugar, siempre que tu cabeza va en la dirección equivocada, solo miras a tus hijos, a tu esposo, a tu madre y piensas: 'tenemos que ponernos bien'".

En una anterior entrevista para la revista estadounidense Out Magazine, Ricky Martin habló sobre el futuro de su familia que ha formado con su esposo Jwan Yosef. "Hay momentos en los que quiero diez más (hijos), y luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: 'está bien, tal vez estemos bien los seis'".

Sobre su paternidad el intérprete originario de San Juan, Puerto Rico, dijo: "me convertí en padre a los 35, pero no es lo mismo cuando tienes 48. ¡Necesitas tener energías! Y soy fuerte, créeme, estoy saludable, cargo bebés al mismo tiempo, llevo el coche y mochila, pero es demasiado, es una gran responsabilidad. Me encantaría tener muchos nietos en el futuro y tener todos los domingos llenos de familia, pero ya sabes, tenemos que ver qué pasa".

Out Magazine describió a Ricky Martin como padre, rey del pop latino, activista, quien desde sus primeros días en la banda de chicos latinos Menudo, ha usado su plataforma y celebridad para arrojar luz sobre temas importantes, quien además fue embajador de UNICEF, pero que en 2000 lanzó "Ricky Martin Foundation" que ha utilizado para librar una guerra global contra la trata de niños. "Si no hago algo, estoy permitiendo que suceda", explicó el cantante sobre sus esfuerzos.

Ricky Martin y Jwan Yosef llevaron a cabo una sesión de fotos para Out Magazine. Foto: Instagram @jwanyosef

También te puede interesar:

Ricky Martin abre su corazón ante la crisis vivida por la cuarentena

Ricky Martin enamora a sus fans con foto junto a su hija Lucía

¿Por qué Ricky Martin pide la renuncia de Wanda Vázquez?