Ricky Martin revela por qué estuvo a punto de dejar a su esposo Jwan Yosef

Ricky Martin, originario de Puerto Rico, Estados Unidos, y Jwan Yosef, su esposo, ambos padres de cuatro hijos, estuvieron a punto de separarse y es el mismo cantante quien revela cuál fue el motivo.

En entrevista por Facebook para El break de las 7, Ricky Martin, quien promociona actualmente su EP Pausa, dijo que él y Jwan Yosef, su esposo, han atravesado por problemas, como todas las parejas, y un día estuvieron a punto de separarse.

Ricky cuenta que cuando nació su hija Lucía, no dejaba que nadie se le acercara ni le cambiara sus pañales, incluso ni a Jwan se lo permitía, y eso originó una difícil situación entre ambos.

No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: ’Déjame cambiarla' y yo decía: 'No, la voy a cambiar yo'. Es muy diferente, dos papás con dos varones”, cuenta Ricky Martin.