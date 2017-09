Ricky Martin luce muy mal y sus fans están muy preocupados

No cabe duda que este ha sido el mejor año de Ricky Martin ya que ha llevado su gira alrededor del mundo, se ha presentado en los estadios más importantes, es padre de familia y sigue cosechando cada vez más grandes éxitos, pero no se ha librado de los escándalos ya sea por las críticas que recibió por el ex de Versace.

#LasVegas I'm back. About to do a full #ALLin dress rehearsal. See you tomorrow night!!!! Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 8:13 PDT

Tras interpretarlo en el capítulo de uno serie, así como la fuerte carga de trabajo que lleva actualmente y ese lo demostró hace unos días en una fotografía en la que se le muestra completamente demacrado y una apariencia desgastada.



Who showed up on set? . . ��: @rondenepr Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 18 de May de 2017 a la(s) 7:26 PDT

El artista anuncio recientemente que regresara a Las Vegas para realizar los espectaculares shows que distinguen al puertorriqueño.

Tonight in #LasVegas ���� . ��: @faustohjose Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 1:55 PDT



"Estoy de vuelta en Las Vegas. a punto de hacer un ensayo con vestuario de Allin. Nos vemos mañana en la noche" añadió el cantante.

#JoinUs #ALLin #LasVegas Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 6:20 PDT



La fotografía alarmo a todos sus seguidores quienes de inmediato expresaron su preocupación comentándole al cantante que se diera un "break" y dejara por un rato los escenarios.





"Cuídate mucho Ricky!!! Date un descanso que tanto lo mereces. Disfruta de tus hijos hermosos que tienés y de tu pareja. ¡Bendiciones!!"



"Cuídese mucho tanto trabajo y descansar poco no es bueno sus hijos lo necesitan fuerte y sano sus shows son increíbles gracias por darnos tanta música hermosa, pero ay que cuidarse mucho un abraso lo queremos mucho"



"Descansa un poco papacito, se te ve cansado cuídate mira que tú tienes 2 hermosos hijos que te necesitan, ye mando muchos besos desde Uruguay"





RICKY MARTIN Y EL SUSTO QUE SE LLEVO TRAS EL SISMO EN MÉXICO

Ricky Martin vivió un gran susto durante el terremoto que se sintió en la Ciudad de México la noche de este jueves casi a media noche, ciudad donde se encontraba debido a su participación en el Fashion Fest de Liverpool junto a la actriz estadounidense Megan Fox.



El cantante puertorriqueño confirmó, a su familia y seguidores, que se encontraba bien en un video publicado en la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día y envió sus mejores deseos, a todos los países que pudieron sufrir el sismo.



“HOLA MI GENTE, SALUDOS, ESTOY EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ACABA DE TEMBLAR FUERTEMENTE PERO BUENO, NOSOTROS ESTAMOS BIEN”.



Minutos después se confirmó que el sismo que vivió el cantante (y miles de personas más), quien recién llegaba de España para este evento, fue de una intensidad de 8.2 grados y tuvo como epicentro el estado de Chiapas.



Hace unos días, el cantante Ricky Martin expresó preocupación por sus compatriotas ante el inminente paso del poderoso huracán Irma, de categoría 5, por su país natal. "Espero que ya estén todos listos y que solamente sea un susto", dijo la estrella en un video que subió a Instagram.

Waiting. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 11:46 PDT



Asimismo, el artista latino envió "mucha luz, muchas bendiciones" a los puertorriqueños, que se preparan para el paso de Irma, que ya alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h.

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 5:20 PDT



“Espero que solo sea un susto, les mando luz, bendiciones y pa' adelante. Decimos que estamos acostumbrados a este tipo de cosas en donde vivimos, pero estas tormentas y huracanes cada vez están más fuertes y bueno hay que estar atentos y alertas”.

