Ricky Martin y Jwan Yosef anuncian el nacimiento de su hijo Renn

Ricky Martin compartió en sus redes sociales una estupenda noticia que ha alegrado no solo a su familia, sino también a sus millones de seguidores: ¡el nacimiento de su nuevo bebé!

Junto a una fotografía donde Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef muestran el rostro de su bebé, el cantante puertorriqueño comentó: "nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido". Su publicación en redes sociales ha recibido muchos comentarios por parte de sus fans y amigos del medio del espectáculo.

Jwan Yosef compartió la misma foto y mensaje en su perfil de Instagram.

A fines de septiembre pasado, Ricky Martin dio a conocer que un nuevo bebé estaba en camino. El intérprete recibió el Premio Nacional de Visibilidad HRC por su defensa de los derechos LGBT+ y su filantropía, en la 23a. cena anual de la organización Human Rights Campaign, donde manifestó: “mi familia está aquí, Jwan, no te veo pero te amo, mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí, los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles, ustedes chicos son asombrosos, los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida".

Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados, estamos esperando. ¡De acuerdo! me gustan las familias grandes.

El 1 de enero pasado, Ricky Martin y Jwan Yosef dieron la bienvenida a Lucía, su primer hija en común.

Recordemos que el cantante se convirtió en padre en agosto de 2018; sus gemelos Matteo y Valentino nacieron gracias a un vientre de alquiler o lo que se conoce en medicina como método de "subrogación", mismo método que se usó para el nacimiento de Lucía y Renn.

Los fans de Ricky Martin esperan con ansias una foto familia junto a su esposo y sus cuatro hijos.