Ricky Martin y Penelope Cruz presentaran los Globos de Oro

La actriz española Penélope Cruz y el cantante puertorriqueño Ricky Martin serán dos de los encargados de presentar y entregar los premios en los Globos de Oro, que se celebrarán el próximo 7 de enero en Los Ángeles, informó hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Cruz y Martin estarán acompañados en la gala por el actor venezolano Édgar Ramírez, con quien comparten escenas en la nueva temporada de "American Crime Story", centrada en el diseñador Gianni Versace, que se estrenará en enero.

Asimismo, también figuran en la primera lista de presentadores para los Globos de Oro los artistas Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert.

Completan la lista de anunciados Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington y Emma Watson.

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá el 7 de enero la 75 edición de los Globos de Oro, que en esta ocasión contará con el humorista Seth Meyers como maestro de ceremonias.

La película "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones por delante de "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que tienen seis candidaturas cada una.

Además, la polifacética Oprah Winfrey recibirá el premio honorífico Cecil B. de Mille.



Nominados

Estrellas de la música pop vuelven a invadir los Globos de Oro este año con nominaciones para Mariah Carey, Nick Jonas y Mary J. Blige, quien compite por dos premios.

Blige recibió el lunes candidaturas por su trabajo en la película de época de Dee Rees "Mudbound", a mejor actriz de reparto, y a mejor canción original por "Mighty River", que coescribió con Raphael Saadiq y Taura Stinson.

Jonas y Carey, quien ha coescrito la mayoría de sus éxitos No. 1, se miden por sus primeros Globos de Oro, ambos a mejor canción original. Carey fue nominada por la tonada de Navidad "The Star", de la cinta animada homónima; Jonas por "Home", de la película animada "Ferdinand".

Los nominados en esta categoría también incluyen a compositores ganadores del Oscar: Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el matrimonio detrás de "Let It Go" de "Frozen", compiten por "Remember Me" de "Coco", mientras que Benj Pasek y Justin Paul, quienes se alzaron con el Premio de la Academia este año por "City of Stars" de "La La Land", fueron postulados por "This Is Me" de "The Greatest Showman".



Guillermo del Toro el más nominado

Los Ángeles.- "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La cinta aspira a los premios de mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

Con información EFE