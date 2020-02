Ridiculizan a Gomita en redes por leer libro con lentes de sol

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, fue duramente criticada de nueva cuenta en redes sociales luego de compartir una fotografía que la dejó en "ridículo" de acuerdo con algunos usuarios de Internet, pues se le veía a la joven leer un libro con lentes de sol.

Aunque no es novedad que la joven expayasita sea criticada en redes sociales, ahora decidió tomar una acción preventiva para dejar de estar leyendo pésimos comentarios que los internautas le hacen constantemente y decidió bloquear la sección de comentarios en sus fotografías.

Rápidamente esta acción de Gomita dio mucho de qué hablar, ya que la tacharon de ser una persona engreída, sin talento y arremetieron en su contra explicando que de no ser por su público no estaría en donde lo está ahora y no tendría tanta fama dentro del mundo del espectáculo.

Te presento la mejor versión de mi. Haber chavos desactivo los comentarios de esta hermosa publicación, por qué no quiero permitir mas, que a la bella de Araceli la ataquen una vez más, que descarguen si odio o rencor en una simple imagen, así que ve hacerlo a otro perfil por qué aquí no", escribió Araceli al pie de la fotografía.

Sus seguidores aseguraron que subir a sus redes sociales una fotografía en donde simula leer un libro, no la hace una mejor persona, así como leer con lentes oscuros un libro, pues no se puede leer absolutamente nada de esta manera y cuando se creía que habían terminado, explotaron al ver que subía los tenis a los camastros una acción de "muy mal gusto".

A estas alturas ya no se sabe si al compartir una fotografía Gomita será atacada o halagada, en algunas ocasiones sus seguidores aplauden sus acciones o halagan su belleza, pero en otras y la mayoría, se la "acaban" con demasiadas críticas, razón por la que tomó la decisión de desactivar comentarios en Instagram.

Pese desactivar la opción de comentarios, Gomita ha demostrado ser una mujer fuerte que todo el tiempo deja pasar cualquier tipo de odio o crítica en su contra, siempre mostrándose con la frente en alto y orgullosa de quién es y lo qué ha logrado.