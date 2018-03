Rihanna llama al boicot y Snapchat se perjudica en la bolsa

Recientemente, diferentes usuarios criticaron el anuncio en la red social Snapchat de un juego titulado "Would you rather" ("Preferirías", en inglés), en el que se instaba a los personas a elegir sobre abofetear a Rihanna o darle un puñetazo a Chris Brown.

En el anuncio aparecían imágenes de Rihanna y de quien fue su novio, que en 2009 fue declarado culpable de agredir y amenazar de muerte a la cantante.

Tras las quejas en las redes sociales, incluida la de hija de Bill y Hillary Clinton, Chelsea Clinton, Snapchat retiró el anuncio y dijo que había sido "revisado y aprobado por error", ya que violaba sus condiciones de publicidad en la plataforma.

Pero las disculpas no fueron suficientes para Rihanna, quien enfurecida (y con justa razón) llamó al boicot y sus seguidores no la defraudaron. Tal es así que las acciones de Snapchat se desplomaron en la bolsa.

Riri comentó:

Me gustaría llamarlo ignorancia, ¡pero sé que no son tan tontos!

"¡Gastaron dinero para animar algo que intencionalmente avergonzaría a las víctimas de 'violencia doméstica' e hicieron un chiste con ello!", condenó Rihanna.

La cantante explicó que el problema no era su reacción personal tras el anuncio, sino que estaban cometiendo un gran daño a todas las mujeres y niños víctimas de la violencia machista.

Ya desplomados en la bolsa de valores y con el escándalo instalado, Snapchat insistió en sus disculpas:

"Este anuncio es repugnante y nunca debería haber aparecido en nuestro servicio. Estamos investigando cómo sucedió para asegurarnos de que no pase nunca más".