Rihanna confiesa que ha estado viviendo secretamente en México

La cantante pop, Rihanna, expresó en una entrevista con la revista Vogue su gran amor por México y confesó que, además de Londres, París y Barbados, ha vivido por un tiempo en la capital azteca porque los mexicanos le recuerdan a los habitantes de Guyana, país natal de su madre.

Durante su entrevista con la revista de modas, la intérprete externó el gran afecto que tiene por el país e incluso bromeó con que tendría que hacerse una prueba de ADN: "Amo México, tal vez tenga que hacerme un análisis de ADN".

Explicó a la revista británica que en los últimos años se ha convertido en una persona nómada, teniendo una casa en Londres, París, Barbados y en México, en donde se siente más relajada.

La creadora de "Fenty Beauty" explicó sentir empatía con los mexicanos y latinos que son discriminados en Estados Unidos, pues asegura que sabe cómo se siente que la inmigración arreste a los migrantes.

Los guyaneses son como los mexicanos de Barbados, así que me identifico, y es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos. Sé lo que se siente que la inmigración ingrese a su hogar en medio de la noche y arrastre a la gente", comentó RiRi en entrevista con Vogue.

De igual manera, recordó los tiempos en que sufrió y las dificultades que vivió cuando su madre emigró de su natal Barbados.

Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche. Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre".