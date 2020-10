Rihanna decepciona a fans al no mostrar interés por hacer música

Rihanna de 32 años de edad tiene algo tristes a sus millones de fans en todo el mundo, pues la cantante sigue firme en su decisión de no hacer música por un tiempo para centrarse en otros asuntos uno de ellos es su faceta como empresaria, donde le ha ido de maravilla, ya que la artista ha tenido un gran éxito con su marca de cosméticos Fenty Beauty, con la cuál sigue arrasando en el mundo de la vanidad.

Pero aunque los fans de Rihanna estén contentos por lo bien que le ha ido en esta nueva faceta, le han pedido a gritos que regrese a la música, pues saben que el talento que tiene es mágico y aunque ya han sido años de la insistencia que tienen sus fans en redes sociales para que realice un nuevo disco, al parecer Rihanna no está nada interesada.

Incluso hace unos meses Rihanna hizo un Instagram Live, donde celebró el lanzamiento de un nuevo producto de su marca Fenty, pero al parecer la felicidad de la cantante se vio un poco afectada, ya que sus fans el volvieron hacer la misma pregunta y fue sobre la nueva música, algo que al parecer no le agradó del todo a Rihanna, quien ya está cansada de lo mismo, y es que su apretada agenda de trabajo no la ayuda del todo para crear música, por lo que no quiere estresarse con los cuestionamientos de sus fans, quienes son los más afectados por la actitud que ha tomado Rihanna con la música.

Si algunos de ustedes me preguntan sobre un álbum una vez más, mientras yo estoy tratando de salvar al mundo a diferencia de todos ustedes y del presidente, dijo Rihanna en redes sociales cuando le preguntaron sobre su música, pues si algunos no lo sabían la interprete de Umbrella desde hace tiempo se unió a varias causas altruistas, pues es muy sabido que a la artista le gusta ayudar a los demás.



Algunas de las causas por las que Rihanna ja dejado la música es para ayudar a las mujeres pues está harta de la violencia doméstica, incluso en problemas de salud la hemos visto muy enfocada, ya que ante el coronavirus que afectó a toda la humanidad, Rihanna donó dinero para la lucha contra la pandemia, además de buscar una cura.

Mientras tanto los fans de Rihanna a pesar de entender un poco la situación de la artista decidieron opinar sobre su alejamiento de la música, pero dejaron en claro que si ella planea regresar un día a la música debe ser por medio de un video con el cual deje a todos con la boca abierta, pues eso desean ver por parte de la mujer quien es una experta al momento de componer.



"Cuando estas mucho tiempo sin sacar algo nuevo caes en el olvido .El volver tiene que ser asombroso con un gran video y una canción que define", "Fue una colaboración que ella hizo con party next door me molesta lo ignorantes que se enojan si ella no ha sacado una canción solo es una colaboración", "Madonna, Rihanna y muchas mas regresan y no pasa nada! es mejor que ya no cante", escribieron los usuarios en redes sociales.

Recordemos que Rihanna a pesar de alejarse de la música ha tratado de seguir vigente por medio de las redes sociales, donde pocas veces comparte fotos de ella, pero cuando lo hace basta con ver los millones de likes que Riri logra en cuestión de minutos al ver su belleza.

Otra de las cosas que se han preguntado los fans de Rihanna en los últimos años, es saber si la artista sigue soltera o ya empezó alguna relación, pero como muchos saben la famosa siempre ha tratado de llevar su vida privada alejada del ojo público.+

Cabe mencionar que su última relación fue con el cantante Chris Brown hace años y fue una de las más sonadas por una razón que marcó la carrera de Rihanna, pues fue golpeada por el artista de una manera despiadada en 2009.