Rihanna decide no usar brasier y presume su "libertad"

Rihanna volvió a acaparar los titulares del mundo del espectáculo, al lucir un atrevido atuendo durante la alfombra del estreno de su nueva línea de maquillaje.

La cantante decidió usar un atuendo color amarillo conformado por una playera que amarró a su torso y una falda con una abertura.

Pero lo que llamó la atención fue que el top dejaba ver su busto al natural.

La diva de Barbados ¡decidió no usar brasier! y gracias a la tela de su prenda, ésta reflejaba sus pezones, situación que fue captada por los fotógrafos que ahí se encontraban.

Por lo visto, nuestra Bad Girl es partidaria de 'free the nipple', la tendencia que desde hace meses varias famosas han impuesto al usar prendas sin sostén.

Tras su paso por la alfombra, Riri presentó Fenty Beauty, su línea de cosméticos los cuales de acuerdo a la artista, se caracterizan por ser una marca 'inlcuyente' al contar con cuarenta tonos para no dejar de lado a ninguna mujer.

En colaboración con Kendo Brands (del grupo LVMH), Rihanna creo con un diseño pensado para todo tipo de pieles, The new generation of beauty (La nueva generación de la belleza) es el lema de su línea.

Por lo general, con cambios en el aspecto físico hacen a las personas aumentar o disminuir su autoestima, en el caso de la Rihanna un altercado sucedido hace un mes la hizo pensar, poner las cosas en balanza y admitir ciertos detalles.

El hecho fue durante el estreno de la película Valerian y la ciudad de los mil planetas, varios seguidores notaron que su contextura había cambiado y se lo hicieron notar, por eso, aprovechó una entrevista del programa de televisión Entertainment Tonight para explicar lo sucedido.

"Soy muy realista cuando me miro al espejo. A ver, soy consciente de si estoy en forma o no, si tengo granos o si me han salido ojeras y bolsas en los ojos. Nunca trato de mentirme a mí misma ni tampoco me siento mal por ello. Pienso que es lo que hay. Si tengo aspecto cansado, sencillamente utilizo más maquillaje".

Por eso, en las actividades a las que la han invitado no esconde su figura, lo cual le ha marcado tendencia en los últimos años, como en un festival en Barbados hace semanas.

Ahí, usó un sensual atuendo para dejar en claro que sigue siendo una de las mujeres más atractivas en la industria musical.