Rihanna modela lencería y saca a flote de nuevo su lado sensual y provocador

México. Rihanna, cantante de temas como Umbrella, la vuelve a hacer en Instagram y saca de nuevo su sensualidad ahora al modelar lencería, además se ve muy provocadora. Entre los atuendos que usa en la sesión destaca uno con transparencias que la hacen verse increíblemente bella.

Rihanna cautiva de nuevo a sus millones de seguidores en todas partes del mundo con una sesión de fotos para publicitar el próximo 14 de febrero, Día de la amistad, y cómo no iba a ser ella la modelo oficial de la campaña si se trata de su propia marca Savage X.

Las fotos y el video promocionando este nuevo modelo figuran ya en la cuenta personal de Instagram de Rihanna, quien hace derroche de sensualidad en cada movimiento. La colección que publicita se llama Savege X Fenty Valentine’s Day, la cual está pensada para representar el estado de ánimo de cada persona.

El color rojo predomina en la lencería nueva de Rihanna, ya que es representativo del amor y la sensualidad, razones suficientes para que la famosa empresaria se haya decidido a utilizarlo en su campaña promocional de el Día de la amistad.

En el video publicitario, la cantante posó sensualmente sobre una cama y otros rincones de la habitación de un cuarto. Rihanna vistió un conjunto rojo con transparencias y con unos discretos corazones a la altura del pezón. Y la guapa cantante también publicó varios collages con las siguientes frases:

Crushin’ on u”, “Heart yes” y “You’re not my only valentine” , y como era de esperarse, se han viralizado rápidamente entre sus seguidores. Ya sea que el día de San Valentin sea para ti, para tu bae(acrónimo de Before Anyone Else) o para jugar, Savage X tiene algo para cada estado de ánimo” dice la descripción de la campaña.