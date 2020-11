Rihanna muestra sus lujosas pestañas rosas en redes

Rihanna de 32 años de edad nos vuelve a dejar en claro que ella está muy enfocada en su línea de maquillaje, por lo que volver a la música se sigue viendo muy lejos, pues ella sigue debutando como modelo de su marca Fenty Beauty de la cuál se siente muy orgullosa, pero la artista nos deleita cuando la vemos en Instagram donde de ve muy extravagante.

Hace unas semanas la cantante nos sorprendió al aparecer con un maquillaje de lujo en Instagram, pero fueron sus enormes pestañas extravagantes las que nos dejaron con la boca abierta, pues se miraban increíble, ya que a Rihanna le encanta verse increíble en sus campañas de publicidad y logró su objetivo con el maquillaje de ensueño que se puso, desde el labial, hasta las sencillas sombras de sus ojos los fans quedaron encantados por como se miraba Rihanna.

Lo que a muchos les gusta de Rihanna es el perfecto cutis que tiene, pues desde hace años lo ha cuidado, y es que como modelo de su propia marca trata de verse fabulosa en todos los aspectos, por lo siempre protege su piel con protector solar o lo trata de hidratar, pues siempre le ha gustado una piel radiante, por lo que ha logrado resultados impresionantes.

Ver a Rihanna posando sus outfits de encaje también se ha convertido en la obsesión de muchos de sus fans, debido al cuerpazo que tiene la artista, incluso sus fans le preguntan que dieta realiza para mantener un abdomen de ensueño.

Pero muchos se preguntan porque Rihanna si es una mujer tan bella, por qué no tiene pareja, la respuesta es que ella al igual que la música no está interesada en estos momentos en formalizar una relación, pues su hambre como empresaria se ha convertido en su verdadera prioridad, es por eso que no quiere que algún galán interfiera con sus planes los cuales están bien posicionados en el futuro de la artista.

Otro de los productos que Rihanna lanzó al mercado han sido cremas las cuales sirven para el cuidado de la piel, por lo que en cualquier momento podría sorprendernos con más cosas.

Las extravagantes pestañas de Rihanna/Instagram

Aunque también la razón por la que Rihanna no quiere un novio en estos momentos es porque al parecer ella los intimida, pues en una entrevista con Ellen DeGeneres, ella dijo que los chicos que han tenido la oportunidad de tener una cita con Rihanna al parecer se sienten intimidados por ella, situación que no le agarra del todo a la artista, puesto a qué ella quiere que los chicos sean seguros de ellos mismos, por lo que no ha encontrado a alguien que llene ese requisito el cual es indispensable para ella y aunque en el pasado muchos aseguraron que el cantante Drake era el indicado para Rihanna, ella prefirió darle vuelta a la página.

Pero también podemos agregar que un romance de Rihanna en el pasado con el cantante Chris Brown no fue nada agradable, ya que fue golpeada salvajemente por él tras finalizar un evento musical al que ambos fueron, pero después de la velada el artista la golpeó, por lo que dicho incidente hizo que la carrera de Brown se viniera abajo, mientras que Rihanna plasmó su relación por medio de la música.

Por si fuera poco la entrevista que dio Rihanna sobre quien podría ser su hombre ideal molestó a algunos, ya que no les gustó que Rihanna siempre busque a los hombres intimidantes, por lo que le las redes sociales de inmediato reaccionaron y le hicieron saber que lo que ella quiere esta mal, pues no les gustó cuando fue maltratada en el pasado.