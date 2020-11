Rihanna reacciona al increíble cambio físico que ha tenido Adele

Estados Unidos.- La cantante Rihanna, originaria de Barbados, en diversas ocasiones ha mostrado su interés por las tallas más grandes, sobre todo ahora que tiene su propia línea de lencería y elabora piezas de todas las tallas y gustos. Ahora la también actriz se ha pronunciado sobre el increíble cambio físico que tuvo su amiga Adele y todos le han enviado elogios y muestras de cariño.

Adele ha estado arrasando y dejando a todos sorprendidos por su fascinante cambio físico, luego de tener un nuevo estilo de vida en donde las dietas saludables y balanceadas, así como las arduas rutinas de ejercicio, juegan un gran papel, ha logrado bajar más de 68 kilos, algo que sólo una persona con gran disciplina puede lograr.

Por este motivo, sus amigos dentro el medio artístico se han pronunciado sobre el tema, siempre motivándola a seguir adelante con lo que hasta ahora ha logrado y Rihanna fue una de las que sorpresivamente compartió su opinión sobre el tema con el portal de Internet Closer.

La exitosa cantante ha comentado que Adele ya lucía hermosa previo a su transformación, pero ahora puede verla más segura y contenta con lo que ha logrado tras meses de mantenerse oculta en casa y con una supervisión importante para su salud y su nuevo estilo de vida. "Adele se veía increíble antes de la transformación y ahora se ve increíble, pero puedes ver lo feliz que se ve", dijo la cantante al portal de lo más emocionada por el cambio físico que ha tenido una de sus pocas amigas dentro del medio del entretenimiento y la industria musical.

Riri, como suele ser nombrada de cariño desde algún tiempo, también reveló que está tan enamorada de la cantautora británica que tuvo que dejar de escuchar su música por algún tiempo y recalcó que luce igual de increíble que antes de bajar tantos kilos, pero ahora es una mujer segura de su cuerpo y sí misma, lo que la ha hecho sentirse muy contenta.

Pero no sólo es Rihanna quien se ha pronunciado sobre Adele, la admiración de las cantantes es mutua y hace dos años quedó comprobado, pues Adele hizo un homenaje a su colega de trabajo en las páginas de la revista Time, en donde aseguró que: "De hecho, no recuerdo la primera vez que la conocí, probablemente estaba paralizada por la emoción".

Ella es un año mayor que yo, pero siento que ha existido desde siempre. La evolución de su éxito y fama se siente constante, bien merecida y extremadamente natural", finalizó Adele, intérprete de exitosos temas como 'Rolling in the deep', 'Someone like you' y 'All I ask'.