Rihanna se destapa todita y publica en Instagram imagen suya sin "bra"

México. La que ha dejado con el "ojo cuadrado" al mundo entero es Rihanna, luego de que en su cuenta personal de Instagram compartiera una imagen suya en la que aparece sin "bra" y cubre sus senos con una de sus manos.

Rihanna, originaria de Barbaros y cantante de temas como Diamons, muestra sus encantos en una fotografía donde aparece solamente con un short en color lila y sin blusa. Una de sus manos la hace de "bra", y tras ello, hace que sus fans le escriban miles de halagos.

Foto de Instagram

En la misma imagen se mira que está maquillada con unos aretes grandes, un collar, pulsera y un anillo a juego y en el título del post escribe: “Cuando Popcaan dijo: `yo no quiero que no uses lencería esta noche para mi chica´”, refiriéndose a la primera frase de la canción “Naked” que canta Popcaan, un dj y compositor jamaicano que responde al nombre de Andre Hugh Sutherland y que está incluida en su álbum “Forever” de 2018.

La famosa cantante ha dado a sus seguidores de todo el mundo un regalito muy especial con esta imagen que ya se viralizó. No cabe duda que Rihanna es una celebridad en las redes sociales y cuando publica este tipo de imágenes, al minuto le dan la vuelta al mundo a través de ellas.

Rihanna promociona ya la lencería de su marca Savage x Fenty by Rihanna con motivo del Día de San Valentín y es por eso que ha estado publicando este tipo de imágenes, donde salen a relucir su encanto y sensualidad con lo que vuelve locos a sus fanáticos de todas partes.

Y siempre causa polémica con lo que hace y dice. Días atrás, respecto a la despedida del gobierno de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, publicó una fotografía donde aparece sacando dos bolsas de basura y escribió: “estoy aquí para ayudar, lo hemos hecho Joe”; "termina con el racismo", se podía leer en la blusa que llevaba puesta.

Foto de Instagram

Rihanna tiene 32 años de edad y es una de las jóvenes más ricas del mundo y con más fama como celebridad en las redes sociales y cantante. Es originaria de Saint Michael, Barbados, y ha demostrado su gran talento a lo largo de su carrera musical, además ha hecho una carrera como actriz en varias películas de Hollywood, entre ellas Las estafadoras y Batalla naval.

En distintos portales de noticias se comentó recientemente que muy pronto podría dar la sorpresa con un libro de recetas de cocina, puesto que en la pasada cuarentena estuvo muy creativa y dedicó parte de su tiempo a las artes culinarias, se informó en días pasados en distintos portales de noticias.

Rihanna comenzó su carrera en 2003 y dos años después lanzó su álbum debut Music of the Sun, con el cual logró éxito rápidamente. Según Wikipedia, su nombre completo es Robyn Rihanna Fenty y también tenido éxito como empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora, bailarina y además se desenvuelve como filántropa.