Rihanna usó para su sesión de lencería joyas con valor de más de 130 mil dólares

México. Rihanna, cantante de temas com Umbrella, recientemente grabó unos promocionales para su línea de lencería en la que ella misma se desempeñó como modelo, además lució unas joyas en las que el mundo entero ha puesto sus ojos, puesto que además de bellas son carísimas.

En distintos portales de noticias se informa que el valor de las joyas que usó Rihanna para promocionar su marca Savage X Fenty es de alrededor de 130 mil dólares y que tienen una antigüedad de 100 años. Esta campaña la lanza con motivo del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad.

La nueva línea de lencería que la famosa cantante de Barbados promociona ahora y es de ella misma la da a conocer con motivo del Día de San Valentín e incluye sensuales coordinados de ropa interior confeccionados con las telas más finas y transparentes encajes.

Pero centrémonos en la parte de la joyas. Rihanna modeló impresionantes anillos de rubíes, cuyo costo es de 35 mil dólares cada uno, también unos elegantes collares a juego con un precio similar, y no solo eso, sino que también lució un bralette rojo y un liguero con valor de casi 40 dólares cada uno y hasta una tanga de 23 dólares.

Y de esa manera Rihanna cautiva de nuevo a sus millones de seguidores en todas partes del mundo con la sesión de fotos y videos que hizo para publicitar el próximo 14 de febrero. Luce bella y provocativa y entre los atuendos que usa en la sesión destaca uno con transparencias que la hacen verse increíblemente bella.

Todo este material figura ya en la cuenta personal de Instagram de Rihanna, quien hace derroche de sensualidad en cada movimiento. El color rojo es el que predomina en la lencería nueva de la cantante, ya que es representativo del amor y la sensualidad, por esto optó por elegirlo la famosa empresaria.

Y la guapa cantante también publicó varios collages con las siguientes frases:

Crushin’ on u”, “Heart yes” y “You’re not my only valentine” , y como era de esperarse, se han viralizado rápidamente entre sus seguidores. Ya sea que el día de San Valentin sea para ti, para tu bae(acrónimo de Before Anyone Else) o para jugar, Savage X tiene algo para cada estado de ánimo” dice la descripción de la campaña.