Rihanna y su lista de amores que tuvieron la dicha de estar con ella

Rihanna de 32 años de edad, es una de las mujeres más guapas del mundo de la farándula estadounidense desde hace años, pues ver la belleza de su cara y cuerpo pone a sus millones de fans a temblar, por lo que pocos hombres han tenido la oportunidad de formar parte de la vida amorosa de Rihanna, por eso te mostraremos algunos de sus novios.

Aunque muchos vean a Rihanna como una mujer ruda que no le importa nada ni nadie, ella tiene su debilidad por los hombres y el primer galán de la cantante de Umbrella es el cantante Chris Brown de 31 años de edad, con quien la también empresaria dijo en una entrevista con Oprah Winfrey, que ella siempre lo seguirá amando, pues es el amor de su vida.

Pero como muchos saben dicho romance finalizó en 2009 cuando se dio a conocer que Chris Brown le dio tremenda golpiza a Rihanna, por lo que ambos tomaron caminos diferentes, pero la cantante originaria de Barbados dijo que Brown siempre será el amor de su vida, pese al escándalo suscitado.

Otro de los galanes que se suma a la lista de amor de Rihanna es el Drake, quien para muchos es el hombre perfecto para Rihanna, pero tal parece que su relación siempre ha tenido altas y bajas, pues siempre se rumora que ambos cantantes han dado del todo por su relación, pero esto les ha traído conflictos, pues en una ocasión Drake dijo que Rihanna lo utilizó.

"¿Sabes lo que me hacía? Me hacía exactamente lo mismo que yo había hecho a tantas mujeres antes, dar todo de mí y luego desaparecer", dijo Drake en una entrevista sobre los tratos que le daba Rihanna, aunque hoy en día siguen siendo amigos, se dice que entre ambos sigue habiendo una conexión amorosa, pues siguen colaborando juntos.

"No se si terminen juntos, pero esta historia no termina aquí", "Hay algo que nosotros no conocemos que a Rihanna lo le gusta. Simplemente no era algo que ella quería para su vida. No es un secreto que tienen mucha química juntos, pero sabemos que eso no basta", "Es una mujer soltera y hace lo quiera no tiene que darle explicación a nadie pero me encanta drake y riri", escriben los fans de ambos.