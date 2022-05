Riley Keough, nieta de Elvis Presley, debuta como directora en Cannes con "War Pony"

Cannes (Francia). La actriz y modelo estadounidense Riley Keough, nieta de Elvis Presley, lleva el arte en la sangre y después de haber trabajado delante de la cámara debuta como directora con "War Pony", película que le costó siete años sacar adelante y que estrena en el Festival de Cannes.

Keough, de 32 años, codirige ese proyecto con Gina Gammell, para quien esta también es su primera ópera prima, y lo muestra en la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del certamen, que celebra su 75 edición del 17 al 28 de mayo.

"War Pony" está ubicada en la reserva amerindia de Pine Ridge, en Dakota del Sur, y sigue a dos jóvenes de la tribu Lakota, uno de 23 años dispuesto a cumplir el "sueño americano" y otro de 11 impaciente por ser ya un hombre.

Al principio las dos directoras se volcaron en la historia como un hobby, según dijeron este viernes en una nueva edición de las charlas Women in Motion, organizadas por el grupo del lujo Kering para poner de manifiesto el papel de la mujer en la industria del cine.

Cannes no entraba en esos momentos en su mente ni como una posibilidad. "Nos avisaron en el último momento. Me mareé un poco y tuve que sentarme. Es un proyecto muy personal que hicimos con amigos y a veces se te olvida que la gente lo va a ver. Este festival era un sueño", dijo Keough.

Cuatro de sus películas como actriz se habían proyectado ya en el certamen: "American Honey" (2016) y "Under the Silver Lake" (2018) en competición por la Palma de Oro, y "Mad Max: Fury Road" (2015) y "The house that Jack built" (2018) sin aspirar a premio.

Keough, nieta de Elvis Presley, conoció la reserva de Pine Ridge durante el rodaje de "American Honey" y la amistad que forjó con esa población le hizo querer centrar en ella su relato.

"Al principio intercambiábamos ideas por diversión, no teníamos un plan. Cuando se lo mandamos a la gente y nos comentaron que era interesante, nos dijimos 'bueno, vamos a seguir y a tomárnoslo más en serio'", contó.