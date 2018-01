Rita Macedo, la actriz que decidió cuándo morir

Rita siempre llevó una vida discreta, jamás la acompañaron el escándalo ni la frivolidad. Su deceso violento por decisión propia, fue quizá el único escándalo sonado que tuvo durante su existencia

Enigmática y sin escándalos, así fue Rita Macedo, quien el cinco de diciembre de 1993 decidió quitarse la vida en el estacionamiento de su casa ubicada en San Ángel.

Fue dentro de su automóvil donde la inolvidable protagonista de la película “Rosenda”(1948) utilizó una pistola y se dio un disparo en la boca, horas antes se había despedido de su hijo Luis.

Su muerte, por inesperada, sorpresiva y dramática, causó revuelo y conmoción principalmente en el medio artístico y cultural, donde María Concepción Macedo Guzmán, su verdadero nombre, era muy querida.

Las primeras informaciones hablaban que la muerte había sorprendido a la actriz a causa de un ataque cardiaco, pero conforme pasaron las horas, la realidad del suceso salió a flote, ya nadie pudo ocultar el suicidio de la coprotagonista de “San Felipe de Jesús”, “La mujer ajena” y “Ensayo de un crimen”.

Los trámites legales se apresuraron con discreción para evitar especulaciones, de la misma forma los deudos decidieron llevar a cabo la sepultura de Rita Macedo de inmediato, sin velorio alguno.

Rita Macedo, en una escena de la película "Manos de seda" (1951). Foto: Twitter

Rita llevó siempre una vida discreta desde un principio hasta su muerte, jamás la acompañaron el escándalo ni la frivolidad. Su deceso violento por propia decisión, fue quizá el único escándalo sonado que provocó a lo largo de su existencia.

Sus compañeros actores, al expresar su sentir por la medida tomada por la actriz, la calificaron como “una mujer de pocas palabras, que le gustaba permanecer a solas”. Otros aseguraron que la recordaban como una persona triste, sobre todo en los últimos años de su vida.

Al enterarse de lo ocurrido, su hija Julissa se sumió en shock, pero alcanzó a balbucear: “Mamá tenía años diciendo que lo quería hacer, no deseaba seguir viviendo, se sentía sola. Pienso en ella y me siento muy mal”. La actriz, quien también reveló que su mamá “nunca fue creyente”, no derramó una sola lágrima por la partida de su madre.

María Concepción Macedo Guzmán, nació en la Ciudad de México el 21 de abril de 1925, vivió una infancia difícil y prácticamente, sin amor, ya que la escritora Julia Guzmán, su madre, la mantuvo desde muy pequeña alejada de ella en diversos internados. Tenía un carácter introvertido y temeroso de todo y de todos.

Le afectó mucho el divorcio de sus padres, lo que le privó convivir con Miguel Macedo, su progenitor, a quien solamente trató una ocasión, para nunca más saber de él.

Muy perfeccionista Conchita, antes de ser Rita, fue introducida a sus 15 años a la vida artística por el director de cine Mauricio de la Serna a quien conoció fortuitamente, la invitó a participar en un filme, aunque la sola idea de hacerlo le producía pánico, sin embargo, su madre la animó y la impulsó, más que como una sugerencia, como una orden.

Durante el rodaje del filme “Las cinco noches de Adán”, hizo su debut al lado de Mapy Cortés y Domingo Soler.

Estuvo casada en tres ocasiones, primero con el productor de televisión, Luis de Llano Palmer, padre de Luis de Llano Macedo y Julissa; con Pablo Palomino, joven de buena familia, de quien también se divorció rápidamente.

Su tercer cónyuge fue el escritor Carlos Fuentes, él tenía 29 y ella 32, procrearon una hija, Cecilia, vivieron un tiempo en París, Londres, Roma y Barcelona, pero al regresar a México vino el divorcio.

“Mi madre, señaló Julissa a EL UNIVERSAL, siempre fue una mujer de una pieza. Inteligente y tremendamente perfeccionista”.

Con información de El Universal.

Seúl.- Kim Jong-hyun reconoció en la nota que estaba corroído por la depresión y pidió que no lo culparan. Se hallaron nuevas pruebas en su apartamento.

El cantante, que formaba parte del grupo Shinee, fue encontrado en un hotel de Seúl. Policía confirmó que se trata de un suicidio.

Investigadores encontraron una pastilla de carbón quemándose en una sartén, un método corriente de suicido en Corea del Sur, una sociedad extremadamente competitiva que tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo.

Una amiga del cantante, la música Nain9, publicó el mensaje de despedida de Kim Jong-hyun, que él mismo había dejado preparado antes de morir:

"Estoy roto por dentro, la depresión que me corroe lentamente al final me ha hundido totalmente", reza el texto.

“Es fácil decir que vas a acabar con todo, pero es difícil acabar con todo (…) me dijiste que quería escapar. Es cierto, quería escapar”, añade.

Kim Jong-hyun confiesa, además: “nunca aprendí cómo convertir ese agotador dolor en alegría”.

Antes de morir Kim también envió varios mensajes a su hermana sobre su "último adiós", lo que la llevó a avisar a la policía.

Los cinco miembros del grupo Shinee empezaron su andadura en 2008. El grupo se convirtió en uno de los máximos exponentes de la ola coreana que llevó la cultura popular de este país al resto de Asia y a todo el mundo.

SHINee, conocido por sus temas pegadizos y sus coreografías milimétricas, es uno de los grupos más conocidos del llamado K-pop. Tiene cinco álbumes publicados, todos ellos un éxito, tanto en Corea del Sur como el extranjero. Algunos llegaron incluso a la lista del US Billboard World Albums.

Kim estaba considerado como una estrella modélica del K-pop gracias a su voz perfecta y a sus talentos de bailarín. A diferencia de otros, nunca se habló de su vida amorosa o de sus adicciones al alcohol o a las drogas.

“Supongo que mi volverme famoso no era mi destino”, expresó también el cantante surcoreano en su nota de despedida.

Una imagen limpia

Estrellas del pop coreano se preparan durante años en un entorno altamente competitivo. Sus agentes controlan estrictamente su comportamiento y su conducta, desde la alimentación hasta el uso del teléfono móvil.

Cantantes están obligados por ejemplo a no buscarse "problemas", como tener relaciones sentimentales, y se les exige que tengan una imagen "limpia".

En 2009, una conocida actriz surcoreana publicó una tesis explicando que el 40% de los actores y actrices del país habían pensado al menos una vez en el suicidio a causa de la falta de vida privada, del acoso o de la fluctuación de sus ingresos.

Este martes centenares de fans seguían rindiendo homenaje a Kim Jong-hyun frente al hospital de Seúl donde falleció.

"Vine para darle un último adiós porque nosotros los fans no conseguimos ayudarle cuando más lo necesitaba", explicó Jung Min-Kyung, de 19 años. "Nuestro país tiene exigencias muy elevadas con nuestros famosos".

Redes sociales se vieron también inundadas de mensajes de apoyo, con fotografías por ejemplo de fans llorando ante un memorial improvisado frente a la embajada de Corea del Sur en Chile.

SM Entertainment, la compañía que domina el K-pop, anunció que el funeral se celebrará el jueves y que muchos de los grupos que representa anularán sus actuaciones.

"Los demas miembros de SHINee, así como los artistas de nuestra empresa, están consternados", explicó la compañía.

Policía dijo que por deseo expreso de la familia no habrá autopsia, citó AFP.