Rita Ora da la bienvenida al 2018 con un desnudo total

La cantante Rita Ora empezó el año llena de entusiasmo, con muchos proyectos por realizar y para darle la bienvenida lo hizo de una manera muy especial. A través de sus redes sociales publica una fotografía en la que luce completamente desnuda.

Aspen #FauxFur Una publicación compartida de Rita Ora (@ritaora) el Dic 29, 2017 at 3:09 PST

"¡Hola soy Rita, es un placer conocerte 2018!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter, junto con una fotografía de ella completamente desnuda recostada sobre una sábana animal print.



En la imagen, la también actriz, sólo luce joyería y unas zapatillas descubiertas y deja al descubierto su sensual figura y tatuaje grabado en las cotillas.

Rita Sahatçiu Ora es el nombre completo de la artista, quien es nacida el 26 de noviembre de 1990 en Pristina, República Federal Socialista de Yugoslavia, (hoy en día Kosovo), y es más conocida como Rita Ora; es una cantante, compositora, actriz y modelo británica de origen kosovar.

Según información en su biografía, desde joven, Rita mostró interés tanto por la música como la actuación. En 2004, participó en la película británica Spivs como Rosanna. Cinco años más tarde, quiso representar al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión, y participó como concursante del programa Eurovision: Your Country Needs You. Sin embargo, se retiró de la competencia porque no se sentía preparada.

En febrero de 2012, Ora participó en la canción "Hot Right Now" de DJ Fresh, la cual se convirtió en número uno en el UK Singles Chart.45 Rápidamente ganó reconocimiento en el Reino Unido, así que lanzó "R.I.P.", colaboración con Tinie Tempah. Tras ello, la canción también alcanzó el primer lugar en su lista de éxitos en mayo de 2012.

Antes de lanzar "R.I.P.", la cantante ya había publicado "How We Do (Party)" como su primer sencillo mundial y segundo en el Reino Unido. El sencillo le dio reconocimiento internacional a la intérprete. Más tarde también lograría el número uno en el UK Singles Chart, dando así su tercer número uno consecutivo a la cantante.5 En 2012, Rita también se convirtió en telonera del Mylo Xyloto Tour de la banda Coldplay en ciertas fechas europeas.

En agosto de 2012, lanzó su disco debut, ORA, que alcanzó el primer puesto del UK Albums Chart. Para promocionar su disco, realizó una gira llamada Radioactive Tour durante el 2013.7

En 2014, Adidas anunció una colaboración con Ora. También en 2014, colaboró en "Black Widow" con Iggy Azalea. La canción alcanzó el top cinco de Reino Unido y Estados Unidos.

Sylvester Stallone da la cara por demanda de abuso sexual.

El veterano actor y productor cinematográfico Sylvester Stallone, fue acusado el pasado mes de noviembre de abuso sexual por una mujer que asegura que cuando ella tenía 16 años de edad, el actor la intimidó para tener relaciones sexuales en una habitación de hotel en 1986.

Foto: AP

La supuesta víctima aseguró que Sylvester Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde el actor se alojaba mientras rodaba la producción Yo, el halcón.

Tras conocerse la denuncia, la estrella de Hollywood tomó cartas en el asunto y pidió a las autoridades que abran una investigación sobre la mujer por falso testimonio.

"Eso nunca sucedió. Es mentira", aseguró el actor en declaraciones a Radar Online.

"Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", aseguró Stallone en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas,.

"Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas".

De acuerdo con el informe policial, Sylvester Stallone, de entonces unos 40 años de edad, y su guardaespaldas, de 27, la obligaron a practicarles sexo oral y luego la violaron.

Las autoridades confirman que la supuesta víctima no presentó cargos en aquel entonces, pues se sentía “asustada, humillada y avergonzada”.

Angelina Jolie es una de las actrices más influyentes de la industria cinematográfica.

Junto al también actor Brad Pitt, llegó a formar unas de las parejas más queridas y “sólidas” de Hollywood.

Sin embargo, aunque parecían en el último momento una de las parejas más estables de Hoyllwood, sorprendieron al mundo entero con el anuncio de su proceso de divorcio, luego de muchos años juntos, 11 para ser exactos.

Foto: AP

Angelina y Brad Pitt formaron una familia numerosa, donde tres de sus seis hijos fueron adoptados.

Uno de ellos es el joven Pax Thien, cuya historia es en verdad triste.

Pax nació un 29 de noviembre del 2003 en Vietnam y llegó a las vidas de Brad y Angelina Jolie a la edad de tres años en el 2006, debido a que había sido abandonado por su madre en un orfanato, quien era una adicta a la heroína y no contaba con los medios para poder mantenerlo.

Angelina Jolie junto a sus hijos Maddox y Pax. Foto: AP

Según la propia Angelina Jolie el pequeño Pax fue dejado en la puerta del orfanato Tam Binh Center.

En dicho lugar, el entonces niñito fue conocido por la pareja de actores, quienes quedaron encantados y no dudaron en adoptarlo.

Uno de los episodios más tristes en la vida del pequeño fue revelado por la misma actriz, quien confesó que fue la propia madre de Pax quien le sugirió ese nombre a raíz de su significado, ya que Pax Thien significa 'cielo tranquilo', cambiando así el nombre original del menor que era PhamThu Dung.

Hoy en día, Pax tiene 14 años de edad.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Angelina Jolie llegó al Festival de Cine de Toronto (Canadá) acompañada de sus seis hijos, algo que no había hecho en ningún evento de esta magnitud o en alguna alfombra roja.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

El evento de Toronto dejó una estampa feliz de Angelina Jolie junto a sus hijos, poco común después de su separación de Brad Pitt.