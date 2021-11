México.- Días atrás Paulina Rubio fue la invitada especial en el programa Hoy, donde tuvo que encontrarse con Andrea Legarreta, la actual esposa de su gran amor Erik Rubín. Y tras salir al aire, muchos usuarios de Internet notaron que parecía que la Chica Dorada evitaba a toda costa a la conductora más querida de todo México y esta no se quedó callada.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, Andrea relató los momentos que vivió junto a Paulina durante su encuentro en Hoy, de Televisa. Supuestamente, la cantante desairó a la conductora y todos creen que lo hizo por Erik.

Cuando Rubio acudió al programa matutino, supuestamente estuvo sólo viendo a Paul Stanley en todo momento, ignorando por completo a Legarreta. La conductora mexicana externó que nunca sintió un desaire por la artista y hasta reveló que se saludaron muy normal cuando se vieron.

"La verdad es que cuando nos vimos nos saludamos normal, como siempre. Yo no sentí eso… Sí me daba cuenta que ella volteaba más hacia el lado de Paul, pero hay gente que tiene como un lado", explicó la estelar del programa de espectáculos.

¿Rivalidad? Andrea Legarreta reacciona al supuesto desaire que le hizo Paulina Rubio en Hoy

Continuó explicando que lo que realmente sucedió es que Paulina Rubio buscaba su mejor lado para estar frente a las cámaras, pues fue el que pidió antes de iniciar la grabación, así que por eso aparecía sólo volteando hacia ese lado, recordando que muchos famosos suelen hacer dicha petición, ya que saben cuál es su mejor lado.

"Paulina pidió estar de ese lado, ese es su lado. Me ha pasado con otros también eso, con quienes tengo más confianza se los llego a decir. Se lo he dicho a Gabriel Soto que lo amo… me dio pena decirle eso a Paul, al final es nuestra invitada y si ella quiere estar volteando hacia allá porque ese es su lado pues yo tengo que respetarla", compartió.

Andrea Legarreta también comentó que en ningún momento se sintió incómoda y que nada se lo toma personal, por lo que prefiere no pensar que Paulina tiene un problema con ella. Asimismo, dijo que al despedirse se dieron un abrazo y no lo sintió incómodo.

Sobre el posible desaire que le habría hecho en vivo, explicó que antes de ella, Erik tuvo a muchas más mujeres en su vida y hasta aseguró que la irá a ver pronto en su show junto a Alejandra Guzmán. "Es que eso me da risa, imagínate que después de Paulina, pasaron 250 novias de Erik y luego aparecí yo. Paulina y yo nos conocimos en 'Baila conmigo'", contó.

