¿Rivalidad entre Mía Rubín, Ángela Aguilar y Lucerito Mijares? Hija de Andrea Legarreta da su postura

Mía Rubín, Lucerito Mijares y Ángela Aguilar forman parte de la nueva generación de cantantes mexicanas, hijas de famosos. Mía Rubín es la primogénita de Erik Rubín (integrante del grupo Timbiriche) y de la conductora de televisión Andrea Legarreta; Lucerito es la hija menor de los reconocidos cantantes mexicanos Manuel Mijares y Lucero; y Ángela es una de las hijas de Pepe Aguilar, además de ser nieta de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre, dos grandes íconcos de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano.

Recientemente Mía Rubín llevó a cabo oficialmente su debut como cantante, con el lanzamiento de su sencillo "Flecha", en colaboración Chucho Rivas. Supuestamente la hija de Andrea Legarreta tiene rivalidad y enemistad tanto con Ángela Aguilar, como con Lucerito Mijares. En un Instagram Live la también actriz de 16 años de edad, lo desmintió.

"No entiendo cuál es la obsesión de la prensa de ponernos a pelear todo el tiempo, no entiendo la necesidad de ponernos a pelear a las artistas mujeres, no hay necesidad, es pura buena onda de todas, intentamos apoyarnos, nos ponen a pelear, dicen que somos rivales cuando no es cierto, no se crean eso de que según estamos peleadas".

Mía Rubín expresó que "estaría increíble" llevar a cabo un dueto con la hija de Manuel Mijares y Lucero, "me encanta como canta, la admiro muchísimo, tiene una gran voz, me parece súper talentosa, me encantaría hacer un dueto con ella, me parece una persona súper talentosa, es una niña con una vibra súper bonita".

Y así mismo anhela en un futuro tener una colaboración musical con Ángela Aguilar, "también con Ángela me ponen a pelear, me parece una persona divina, es súper talentosa, no se crean eso de que en el mundo de la música hay puro drama, la verdad la mayoría del tiempo hay pura buena onda".

Mía Rubín se desvivió en halagos hacia la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar: "la amo con todo mi corazón, es lo máximo, es una de las mujeres más talentosas en la industria de la música".

Con respecto a su canción debut como solista, Mía Rubín expresó: "este sencillo es muy especial para mí, no nada más porque marca el inicio de mi carrera como solista, sino que también muchas personas las cuales admiro y quiero mucho forman parte de este proyecto. ¡Es un honor poder trabajar al lado de todos ustedes! Gracias por demostrarme que los sueños sí se cumplen".

