"Rix" es vinculado a proceso por tentativa de violación equiparada contra Nath Campos

México. El youtuber mexicano Ricardo "N", alias "Rix", es vinculado a proceso por tentativa de violación equiparada contra la también youtuber Nath Campos, se informa en distintos portales de noticias. A mediados de enero, ella hizo público que él abusó sexualmente de ella y deseaba que se hiciera justicia.

Un juez de control de la CDMX determinó que Ricardo “N”, “Rix”, fuera vinculado a proceso por el delito de tentativa de violación equiparada contra la youtuber Nath Campos, y por tal motivo "Rix" permanecerá en el Reclusorio Oriente de Ciudad de México durante un mes, lapso en el cual se llevará a cabo la investigación.

"Rix", quien tiene 29 años de edad, fue detenido el pasado jueves 25 de febrero en calles de la alcaldía Coyoacán y fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil por su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparada agravada, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de un video, Nath, cuyo nombre real es Nathalia Campos Trigos, de 25 años de edad e hija del famoso compositor Kiko Campos, denunció la presunta violación de la que fue víctima por parte de "Rix" y detalló que fue doloroso haber sido violentada por alguien a quien consideraba su amigo.

Nath compartió que tras una noche de diversión con "Rix" y otros amigos, al decidir irse a casa él la acompañó a la suya, entró y al ver que estaba pasada "de copas" y no caminar bien, se aprovechó de la situación, después no supo más. Además citó que recuerda a "Rix" haciéndole "cosas" mientras dormía sin que ella pudiera mover los brazos o las piernas. "No sé si estaba muy borracha”. Le pidió que se fuera de su casa, luego habló con otros amigos suyos y les contó la experiencia que vivió.

Nath tituló a su confesión Mi historia de abuso y la colocó en YouTube, luego procedió a levantar una denuncia formal en contra de su examigo por abuso sexual, por cierto, éste, en cuando se percató de que Nath hizo público el supuesto abuso por parte de él hacia ella, dio en sus redes declaraciones al respecto y dejó en claro que todo se trató de un mal entendido entre los dos.

"Rix" explicó que así como ella, él tampoco recuerda con exactitud lo que sucedió esa noche porque también estaba borracho. "Yo sé qué tipo de persona soy, y la gente que me conoce bien también", dijo tras referir que se enfrentará a la ley de ser necesario, así como a un juicio social y mediático.

Cuánto tiempo pasaría "Rix" en la cárcel

El influencer fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Ciudad de México y quedó a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica y según el Código Penal Federal, y en dado caso de ser encontrado culpable, el delito de tentativa de violación equiparado agravado puede ameritar una pena de hasta 26 años y 6 meses de cárcel.

Lo anterior debido a que el artículo 180 establece una pena de 10 a 30 años para el delito de violación equiparada, mientras que el artículo 187 señala que con la agravante debe aumentarse hasta una tercera parte más de la condena, se informa en distintos portales de noticias.

Si el youtuber es declarado culpable podría enfrentar una pena de 4 años y 4 meses hasta 26 años y 6 meses de prisión, dependiendo del grado de culpabilidad que fije el juez, pero si el abuso sí se consumó y no quedó en tentativa, la pena del influencer podría aumentar hasta un máximo de 40 años tras las rejas: la máxima por violación equiparada (30 años), más la tercera parte (10 años) por la agravante.

