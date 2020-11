Rob Suárez ve su vida reflejada, en un popurrí de influencias musicales

Como buen colombiano Rob Suárez es adicto al café, "tomo mucho café y me encantan las mujeres, yo creo que también es mi adicción más grande", expresó el cantautor originario de Bogotá en una charla con Debate. Asimismo manifestó ser una persona súper adicta al trabajo.

El cantautor de 23 años de edad, lanzó su nuevo sencillo "Adicto" en colaboración con Alex Hoyer, Deezyoff y Maki Váez, canción que cuenta la historia de una persona que se vuelve dependiente de una relación, pero, aunque se cansa de estar luchando por ella, no puede soltarla tan fácilmente.

Yo creo que la adicción más fuerte y más difícil es un romance, el amor, es un hábito que se vuelve incluso ya cuando es tóxico, cuando te hace daño es muy difícil de dejar, por eso quisimos hacer esta canción y representar eso, uno piensa que las adicciones son el café, el cigarrillo, las apuestas y en verdad, el amor también puede ser igual de adictivo.

El mayor éxito de los 8 lanzamientos de Rob Suárez ha sido "Gitana", canción que compuso y produjo con Vibarco, Lorduy y Tezzel. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Rob Suárez compartió que "Adicto" surgió en un campamento de compositores en Medellín, Colombia organizado por Warner Chappell. En dicho campamento se encontró con Alex Hoyer, Deezyoff y Maki Váez: "fue demasiada la energía desde el principio, nos volvimos súper amigos, la canción salió y sentimos que nos gustaba tanto, que no podía ser para otros artistas, tiene que ser para nosotros; he sentido que a la gente realmente le ha gustado mucho, hemos tratado de hacer un proyecto totalmente orgánico, donde llega a la gente realmente por un voz a voz".

Rob y Alex Hoyer estuvieron trabajando en la canción durante cuatro meses: "imagínate toda la loquera que fue el tema del video estando de manera remoto, porque tratamos de que Alex viniera para acá o nosotros irnos para México, pero por todo el tema de la pandemia fue imposible, nosotros estuvimos trabajando mucho para que el tema fuera una realidad, estábamos muy conectados, ese día (del lanzamiento) celebramos muy felices, hicimos un live una semanita antes, presentándonos todos entre todos, para que la gente supiera el combo que habíamos formado".

El parcero considera que su música "es igual que como soy yo, yo me la paso diciendo que soy un popurrí de influencias musicales, es decir, que me gustan casi todos los géneros, aunque hago reguetón, mi música es muy diversa y variada por sus influencias".

Conoce un poco más del cantautor colombiano Rob Suárez

Su interés por la música comenzó a temprana edad y ha persistido durante toda su vida; asistió a clases de piano en la Escuela Batuta, ingresó a la Escuela de Teatro Musical de Misi Murillo, estudió guitarra y, finalmente, hizo la carrera de Música en la Universidad Javeriana, con énfasis en canto de Jazz.

Fue durante este tiempo en las aulas que surgió la oportunidad de hacer su música en Estados Unidos con el productor Freddy Camelo, con quien produjo su primer lanzamiento "Un poquito más", una composición suya que muestra sus influencias tropicales y a la vez urbanas. El tema entró a la lista "Viral 50 Colombia", siendo un gran inicio para su carrera.

La música para mí es un canal de comunicación con la gente, no hay nada que me pueda parecer más chévere de la música, que esa magia que tiene, de que tu te sientas con una guitarra o cantas algo o pones tus canciones, y hacen que las personas sientan algo, vibren con esa música, las haga bailar, eso para mí es mágico, me encanta.

Por otra parte, aunque Rob Suárez siempre trata de ver el lado positivo de todas las cosas, definitivamente considera que este 2020 ha sido un año raro. Sin embargo, este tiempo "ha sido un espacio también para tener oportunidad de darle cabeza a esas cosas que uno a veces tenía rezagadas, olvidadas en el archivo, me di esa oportunidad de organizar muchas cosas, de tener como nuevos sueños e ir decretándolos, hacer mucha música, igual que todo el mundo, tratar de no enloquecerme, no ha sido fácil para nadie".