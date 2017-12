Roban el árbol de navidad de la tumba de Jenni Rivera

Hace unos días se cumplieron cinco años de la muerte de Jenni Rivera la cual falleció en un accidente aéreo luego de salir de una de sus presentaciones junto a su equipo de trabajo los cuales también fallecieron.

La vida de la cantante estuvo llena de satisfacciones, escándalos y triunfos como madre, ahora su hija 'Chiquis' Rivera se encuentra manteniendo el legado de su madre lanzándose como cantante y estando al cuidado de sus hermanos.

Ahora un nuevo problema surge entorno a la fallecida intérprete de "Mariposa de barrio" y es que su madre Rosa Saavedra se encuentra molesta ya que denunció el robo del arbolito de navidad que colocó en la tumba de la desaparecida 'Diva de la banda'.

Según la familia de la cantante el arbolito tenía 'bolitas' que pertenecieron a ella además de tener un gran valor sentimental al parecer después de cinco años de fallecida no dejan descansar a una de las máximas exponentes de la música regional mexicana.

Cabe mencionar que hace unos días los hijos de la cantante estuvieron de invitados en un programa de espectáculos "Un nuevo día", en el cual la cantante 'Chiquis' reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de un ser querido.



"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.